Ultimo confronto televisivo prima delle elezioni anticipate in Spagna. Sanchez e Colau uniscono le forze per contendere la vittoria al blocco di destra guidato da Feijoo e Abascal. Sotto accusa il programma economico di Vox e le sue posizioni sui diritti delle donne. Duro anche lo scontro sulla tragedia di Valencia. I progressisti sperano ancora nella rimonta ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È stata un'ultima chiamata alla mobilitazione dell'elettorato progressista, quella lanciata da Pedro Sanchez e Ada Colau alla vigilia delle elezioni anticipate di domenica in Spagna. Nell'ultimo confronto televisivo prima del voto, il premier socialista e la leader del Frente Amplio hanno scelto di fare fronte comune, presentandosi di fatto come un "ticket" per provare a ribaltare i pronostici e contendere la vittoria al blocco di destra. Una sfida giocata sui diritti, sul welfare e sui servizi pubblici, ma soprattutto sulle contraddizioni dell'alleanza tra il popolare Alberto Nunez Feijoo, aspirante alla Moncloa, e Santiago Abascal di Vox, con il quale potrebbe essere chiamato a governare. Sul tavolo, il futuro della Spagna, con quasi tutti i sondaggi (tranne quello dello statale Cis) che pronosticano una maggioranza assoluta per il Pp stabile, con Vox in ascesa. Un'eventualità che porterebbe per la prima volta l'estrema destra al governo dalla fine della dittatura franchista, nel 1975.

Il confronto sui diritti delle donne Il dibattito, aspro, si è aperto sui diritti delle donne, con Colau che ha subito chiamato in causa gli avversari. "Da queste elezioni uscirà un governo di coalizione con Vox o con il Frente Amplio. Noi donne abbiamo il potere di decidere che chi nega la violenza machista non possa governare", ha detto, ricordando le 49 vittime dell'anno. "Non staremo zitte fino a quando le vittime non saranno zero". Il leader di Vox è stato l'unico a non pronunciare la condanna richiesta. Sanchez ha allora incalzato Feijoo: "Il signor Abascal non ha condannato la violenza di genere, glielo dica: perché non la condanna?". Il candidato popolare ha taciuto. Ma è stato il silenzio di Abascal tra i più eloquenti del confronto. Approfondimento In Spagna le elezioni possono portare Vox al governo?

Sanchez attacca il programma economico delle destre Il premier socialista ha contrapposto "due strade molto differenti". "Una conduce la Spagna al passato, fatta di tagli, congelamento dei salari e cancellazione delle conquiste sociali. L'altra porta verso una Spagna moderna, ammirata nel mondo intero". E ha attaccato il progetto economico delle destre, evocando "quello delle forbici e quello della motosega", in riferimento ai 112 miliardi di euro di tagli annui nella spesa pubblica prospettati da Vox, sul modello di Trump e di Milei. Feijoo ha cercato di riportare il duello sulla gestione del governo: "Sanchez non risponde a nulla, sa solo scappare. La Spagna ha bisogno di risposte, verità e buona gestione", ha detto promettendo, rivolto al premier, un audit sui conti pubblici "da cima a fondo di quello che lei ha speso e del saccheggio delle finanze degli spagnoli". Mentre Abascal ha accusato la sinistra di aver fatto "sparire la metà dell'offerta abitativa" con la regolamentazione del mercato immobiliare. E ha caricato sull'"immigrazione di massa" alle Canarie e a Ceuta, definita "la sfera di cristallo in cui possiamo vedere il futuro della Spagna, se continuate a governare". "Il più grande taglio ai servizi pubblici è proprio per aver favorito l'immigrazione di massa", ha rincarato, ricordando che Vox ha in programma la "remigrazione". Approfondimento Elezioni Spagna, più di 3 mln i giovani chiamati alle urne

Lo scontro sulla tragedia di Valencia Uno degli scontri più accesi è arrivato nel confronto tra Feijoo e Colau sulla gestione della tragedia di Valencia. L'ex sindaca di Barcellona gli ha rinfacciato la permanenza in politica dell'ex governatore popolare Carlos Marzon, al centro delle critiche per la gestione dell'alluvione che ha provocato 200 morti. Il popolare ha reagito puntandole l'indice, con un brusco: "Usted calladita", lei, stia zitta, suscitando la reazione di Sanchez. Dopo il dibattito, Feijoo ha prima ridimensionato l'uscita - "Se ho dato fastidio a qualcuno, naturalmente ritiro la frase" - per poi riattizzare la polemica. Colau ha replicato: "Non staremo zitte davanti agli assassinii delle donne e non staremo zitte domenica", nelle urne. Vedi anche Valencia, maltempo in Spagna: morti e inondazioni causati da Dana Adam