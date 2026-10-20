Valencia, maltempo in Spagna: morti e inondazioni causati da Dana Adam
La tempesta che si è abbattuta sul versante mediterraneo della Spagna ha provocato quattro vittime e costretto circa 850mila persone a restare confinate in casa nei Comuni costieri. Le autorità e i soccorritori hanno effettuato oltre 450 salvataggi, mentre l'allerta meteo si sposta ora in Catalogna con un allarme arancione
- È salito a quattro il bilancio delle vittime della tempesta Dana Adam, che ha colpito il versante mediterraneo della Spagna. Un uomo, non ancora identificato, è stato trovato morto in mezzo all'acqua in un campeggio a Oliva, uno dei comuni costieri della provincia di Valencia più colpiti dalle piogge torrenziali, ha informato il Coordinamento delle emergenze
- Si tratta della seconda vittima recuperata nelle ultime ore in questa località: la prima era una donna, ritrovata senza vita da militari dispiegati nei soccorsi per la grave emergenza provocata dalle inondazioni, che hanno indotto le autorità di protezione civile a confinare in casa - rifugiandosi ai piani alti - circa 850mila abitanti di 145 municipi della costa a sud di Valencia e al nord di Alicante
- La terza vittima è un'altra donna il cui corpo è stato rinvenuto su una spiaggia di Sagunto (Valencia), dove era stato trascinato dalle piogge torrenziali. La quarta, anche questa una donna, era stata data per dispersa sabato a seguito delle inondazioni in Catalogna, ed è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi del molo di Premià del Mar (Barcellona), dove era finita trascinata da una piena di un torrente a 6 km di distanza
- L'emergenza alluvione torna dunque a colpire una regione già funestata due anni fa dalla catastrofe causata dalla Dana del 29 ottobre 2024, che provocò 241 vittime, di cui 233 nella Comunità Valenciana e le altre nelle regioni di Castiglia La Mancia e Andalusia
- Attualmente restano solo otto municipi dove la popolazione è ancora confinata, come ha informato la delegata del governo centrale nella Comunità Valenciana, Pilar Bernabé in dichiarazioni ai media. Almeno 450 persone sono state soccorse e tratte in salvo via terra o in elicottero, ha aggiunto
- A Gandia, sempre sul litorale a sud di Valencia, la polizia ha dovuto ricorrere a un metodo improvvisato per trarre in salvo un'anziana di 93 anni, Teresa, intrappolata nella sua abitazione dove l'acqua ha superato un metro e mezzo di altezza. "I nostri agenti di polizia sono riusciti a trovare una tavola da surf con la quale hanno evacuato in tempo la donna", ha informato la polizia su X
- I servizi di emergenza sono intervenuti per oltre 800 segnalazioni nella Comunità Valenciana, dove l'esondazione dei torrenti Girona e Vernisa e dell'alveo del Beniopa hanno forzato all'evacuazione di centinaia di persone, trasferite in centri sportivi, allestiti dalla Generalitat insieme alla Croce Rossa, per assistere gli sfollati, fra i quali decine di turisti ospitati in numerosi camping sgomberati
- Secondo l'Agenzia statale di meteorologia Aemet, dopo l'allerta rossa sul versante del Levante, la forte instabilità provocata dalla Dana Adam si sposterà nelle prossime ore verso Barcellona, Girona e Tarragona, in Catalogna, dove si mantiene l'allarme arancione per rischio elevato di inondazioni