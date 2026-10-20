Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Valencia, maltempo in Spagna: morti e inondazioni causati da Dana Adam

Mondo fotogallery
8 foto
©Ansa

La tempesta che si è abbattuta sul versante mediterraneo della Spagna ha provocato quattro vittime e costretto circa 850mila persone a restare confinate in casa nei Comuni costieri. Le autorità e i soccorritori hanno effettuato oltre 450 salvataggi, mentre l'allerta meteo si sposta ora in Catalogna con un allarme arancione

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

Proteste, quanti sono gli agenti dei Reparti Mobili della Polizia?

Cronaca

Le giornate di disordini e violenze hanno messo a dura prova i reparti mobili delle Forze...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Ci sono ancora le conseguenze degli scontri del fine settimana sulle prima pagine dei giornali in...

13 foto

Claudio Ranieri compie 75 anni, carriera e vittorie dell'ex allenatore

Sport

In occasione del suo 75esimo compleanno il mondo del calcio, italiano e non solo, celebra le...

9 foto

Caro carburanti, protesta tir svuota scaffali dei supermercati. FOTO

Cronaca

Una rilevazione di Consumerismo, condotta in sette regioni, ha registrato banchi vuoti o...

17 foto

La principessa Amalia d’Olanda promossa al grado di sergente. FOTO

Mondo

Classe 2003, Catharina-Amalia d'Orange è l’erede al trono dei Paesi Bassi. Figlia maggiore del re...

7 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Scontri a Milano, governo verso stretta. Oggi Cdm per decreto legge

    live Cronaca

    Serrande abbassate nel quadrilatero della moda: in via Montenapoleone hanno chiuso diversi...

    Guerra Iran, Araghchi: collaborazione con Mosca mai così stretta. LIVE

    live Mondo

    "Mai nella nostra storia Iran e Russia hanno collaborato così strettamente come ora". Lo scrive...

    Guerra Ucraina, Witkoff e Kushner a Oslo per colloqui con Zelensky

    live Mondo

    L'inviato speciale Usa per il Medioriente e il genero del presidente andranno in Norvegia...