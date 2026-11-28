Aeroitalia fa un passo avanti nella sua mossa verso un sempre più probabile passo indietro nella gestione dei voli in continuità territoriale da e per la Sardegna. La compagnia, che ha già annunciato di voler lasciare le rotte in continuità territoriale non compensate finanziariamente di Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano Linate e Alghero-Roma, mentre proseguirà a volare sulla Olbia-Roma e sulla Olbia-Milano, ha cominciato col cancellare dal suo sito la possibilità di acquistare i biglietti per il collegamento tra il capoluogo sardo e Fiumicino a partire dal 17 maggio 2027. Per le altre tratte, invece, le prenotazioni sono possibili sino al 30 ottobre, a ridosso della stagione invernale.

Aeroitalia vuole continuare le trattative

L'attuale sistema ha una scadenza naturale al 2029 e Aeroitalia ha anche annunciato di voler proseguire le interlocuzioni con la Regione Sardegna. Per il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu si tratta di un "ennesimo colpo di scena della compagnia che ha dato i sei mesi di preavviso previsto dalla normativa e questo consente alla Regione di attivarsi per tempo per trovare altri vettori che possano garantire il collegamento Cagliari-Roma". Per questo motivo, il leader sindacale rilancia la proposta di una "compagnia nazionale che, possa concorrere alla pari, che possa evitare simili fibrillazioni e incertezze sui collegamenti. Non è pensabile che altri Paesi europei, come Germania, Francia e Spagna fra tutte, abbiano salvaguardato una loro compagnia e nel nostro Paese si sia privatizzato ciò che avevamo solo perché data in gestione a manager non all'altezza - sostiene in una nota -. Adesso, la priorità è dare garanzia a cittadini, pendolari ed imprese la certezza che i collegamenti aerei non subiranno alcuna interruzione ma, nel breve medio termine il paese dovrà riflettere su come risolvere definitamente questo problema".