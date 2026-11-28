Nelle scorse ore si è verificata una sparatoria tra le forze dell'ordine e tre individui che si trovavano all'interno di un casolare, nella zona di Cavarzere. Un uomo ha perso la vita, uno è stato fermato e un terzo risulta attualmente ricercato

Prosegue, in queste ore, una serrata caccia all'uomo nelle campagne a sud di Venezia dopo che nella giornata di ieri pomeriggio, durante un'operazione della Polizia di Stato della Campania, mirata ad individuare un ricercato nella zona di Cavarzere (Venezia), si è verificata una sparatoria tra le forze dell'ordine e tre individui che si trovavano all'interno di un casolare.

Un morto, un fermato e una persona in fuga

Secondo quanto comunicato da parte della Questura di Venezia, durante la ricerca di un cittadino albanese destinatario di provvedimenti cautelari per reati contro il patrimonio, è stato esploso un colpo d'arma da fuoco che ha colpito un altro uomo che si trovava in compagnia del ricercato, il quale è poi deceduto. Una seconda persona è stata fermata mentre una terza, come detto, risulta ancora essere in fuga proprio nelle campagne circostanti a dove è scattata la sparatoria ed è ricercata.