Due giovani di origine straniera sono in gravi condizioni dopo che oggi pomeriggio il tetto di un magazzino sul quale stavano lavorando ha ceduto sotto il loro peso. I due sono precipitati al suolo da un’altezza di circa 7 metri. Il grave infortunio sul lavoro è accaduto verso le 15 a Salara, in provincia di Rovigo. Il più grave dei due è stato elitrasportato in ospedale a Padova. Oltre al Suem 118, sul posto i vigili del fuoco di Castelmassa, carabinieri e gli ispettori dello Spisal per ricostruire la dinamica dell'accaduto.