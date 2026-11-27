Oltre al Suem 118, sul posto i vigili del fuoco di Castelmassa, carabinieri e gli ispettori dello Spisal per ricostruire la dinamica dell'accaduto
Due giovani di origine straniera sono in gravi condizioni dopo che oggi pomeriggio il tetto di un magazzino sul quale stavano lavorando ha ceduto sotto il loro peso. I due sono precipitati al suolo da un’altezza di circa 7 metri. Il grave infortunio sul lavoro è accaduto verso le 15 a Salara, in provincia di Rovigo. Il più grave dei due è stato elitrasportato in ospedale a Padova. Oltre al Suem 118, sul posto i vigili del fuoco di Castelmassa, carabinieri e gli ispettori dello Spisal per ricostruire la dinamica dell'accaduto.