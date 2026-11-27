L'uomo, 33 anni e originario della Puglia, era sfuggito all'arresto al momento dell'operazione della polizia lo scorso marzo e si nascondeva a casa della fidanzata a Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani). Il suo ruolo all'interno della banda era quello di rubare macchine nelle varie fasi del colpo, oltre che pianificare e partecipare alle operazioni
È stato arrestato l'unico membro della banda fuggito all'operazione di polizia che, lo scorso marzo, aveva sventato un assalto a un furgone portavalori sull'autostrada tra Bologna e Modena. L'uomo, 33 anni e originario della Puglia, era sfuggito all'arresto al momento del blitz e si nascondeva a casa della fidanzata a Trinitapoli, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Ha precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti e il suo ruolo all'interno della banda era quello di rubare macchine nelle varie fasi del colpo, oltre che pianificare e partecipare alle operazioni.
L'arresto a Trinitapoli
Riconosciuto insieme agli altri nelle immagini di videosorveglianza di un ristorante in cui erano andati a mangiare il giorno prima, il 33enne è stato individuato dalle squadre mobili di Bologna, Modena, Barletta-Andria-Trani, che hanno incrociato i tabulati telefonici dell'uomo con quelli delle celle nella zona della retata e dei complici. L'uomo è stato arrestato su mandato della Dda di Bologna.
L'operazione della polizia
Nel corso dell'operazione dello scorso marzo, gli agenti di varie squadre mobili, dello Sco e dei Nocs avevano scoperto, in un capannone di Vignola in provincia di Modena, la banda che si preparava a derubare un furgone portavalori sull'Autostrada del Sole. Gli agenti avevano eseguito 14 arresti squestrando un arsenale in armi automatiche, tra cui quattro Kalashnikov, polvere pirica con detonatori, secchi di chiodi a tre punte, taniche di benzina, indumenti, un jammer elettronico per disturbare le comunicazioni radio delle forze dell'ordine, auto e un camion.