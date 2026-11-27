L'uomo, 33 anni e originario della Puglia, era sfuggito all'arresto al momento dell'operazione della polizia lo scorso marzo e si nascondeva a casa della fidanzata a Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani). Il suo ruolo all'interno della banda era quello di rubare macchine nelle varie fasi del colpo, oltre che pianificare e partecipare alle operazioni

È stato arrestato l'unico membro della banda fuggito all'operazione di polizia che, lo scorso marzo, aveva sventato un assalto a un furgone portavalori sull'autostrada tra Bologna e Modena. L'uomo, 33 anni e originario della Puglia, era sfuggito all'arresto al momento del blitz e si nascondeva a casa della fidanzata a Trinitapoli, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Ha precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti e il suo ruolo all'interno della banda era quello di rubare macchine nelle varie fasi del colpo, oltre che pianificare e partecipare alle operazioni.