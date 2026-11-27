Massimo Bossetti ribadisce ancora una volta di essere finito in carcere ingiustamente. E che "prima o poi un giudice mi darà retta e come a Garlasco ci sarà una svolta e si arriverà alla verità". "Non sono il mostro", ha dichiarato l’uomo condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio dopo essere stato intercettato dai giornalisti mentre si recava alla ditta che gli concede di lavorare nel regime di semilibertà "Dal carcere vorrei uscire da innocente, non da detenuto".

Il lavoro di Bossetti

Secondo quanto raccontato da Repubblica, la nuova quotidianità di Massimo Bossetti si svolge oggi all'esterno del carcere di Bollate, dove ha iniziato a lavorare per Coimec, un'azienda specializzata in coibentazioni termoacustiche e servizi per l'industria e l'edilizia. Il percorso di reinserimento rientra nel cosiddetto "programma 2121", autorizzato dal magistrato di sorveglianza dopo un primo periodo trascorso nell'officina di lattoneria allestita dalla stessa società all'interno dell'istituto penitenziario. I suoi legali, Claudio Salvagni e Paolo Camporini, hanno rivelato che inizialmente Bossetti era riluttante ad accettare questa opportunità e che è stato necessario un lavoro di persuasione per convincerlo a varcare i cancelli del carcere per motivi lavorativi.