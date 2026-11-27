Tra le contestazioni figurano presunte violazioni dei principi di imparzialità, rispetto delle differenze, riservatezza e segreto professionale nei rapporti con la stampa. Contestata anche la gestione del rapporto con la famiglia. La professionista che avrebbe violato norme del Codice deontologico, potrà impugnare il provvedimento entro 60 giorni. “Continuiamo a credere nella presunzione di innocenza" dichiara l’ Ordine Assistenti Sociali
Sospensione dall'esercizio della professione per 70 giorni per Veruska D'Angelo, l'assistente sociale di 44 anni che ha seguito il caso della famiglia anglo-australiana di Palmoli (Chieti), al centro di un provvedimento del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che aveva disposto l'allontanamento dei tre figli dalla casa familiare e il loro trasferimento in una struttura protetta.
Procedimento disciplinare
La decisione è stata adottata dal Consiglio territoriale di disciplina dell'Ordine degli assistenti sociali d'Abruzzo, che ha ritenuto il comportamento della professionista riconducibile a una condotta tale da arrecare grave nocumento ai destinatari dell'attività professionale. Il procedimento disciplinare era stato avviato dopo due segnalazioni, presentate rispettivamente dalla presidente dell'Ordine, Francesca D'Atri, e dagli ex legali dei genitori, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas. Tra le contestazioni figurano presunte violazioni dei principi di imparzialità, rispetto delle differenze, riservatezza e segreto professionale nei rapporti con la stampa.
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Contestata anche la gestione del rapporto con la famiglia
Secondo quanto sostenuto dai difensori di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, l'assistente sociale avrebbe mantenuto un atteggiamento ostile nei confronti dei genitori e non avrebbe svolto l'incarico con la necessaria imparzialità. D'Angelo, attraverso il proprio legale, l'avvocato Luca Bauccio, ha sempre respinto le accuse. La sanzione non è immediatamente esecutiva. La professionista ha 60 giorni di tempo per presentare ricorso al Consiglio nazionale di disciplina. Saranno le motivazioni del provvedimento a chiarire nel dettaglio le violazioni deontologiche contestate e riconosciute dal collegio.
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Ordine assistenza sociali: noi siamo i primi a volere chiarezza
"Come Ordine difendiamo e difenderemo sempre la professione di assistente sociale: 48mila persone che, ogni giorno, entrano nelle situazioni più difficili e, ogni giorno, cercano le soluzioni per assicurare protezione, aiuto, ascolto a chi non ne ha trovati altrove. Come Ordine non difendiamo i singoli che possono sbagliare: sbagliano i giudici che mandano in carcere innocenti o i medici che non individuano la giusta diagnosi o i giornalisti che non verificano le notizie… I consigli di disciplina dei vari ordini sospendono e sanzionano senza tutto il clamore mediatico che accompagna, ogni volta, le notizie che riguardano assistenti sociali”. Così Barbara Rosina, presidente del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali dopo la comunicazione della conclusione del procedimento disciplinare, con sospensione, decisa dal Consiglio territoriale di disciplina abruzzese dell'assistente sociale, che ha seguito il caso della famiglia di Palmoli. “Difendiamo la professione e siamo un presidio di garanzia per tutte le persone che arrivano a noi – conclude - Il fatto che l’organo di autogoverno territoriale si sia attivato dimostra ancora una volta, che noi siamo i primi a volere chiarezza. Ma, ricordando che la collega sotto i riflettori avrà modo di fare ricorso e presentare le sue ragioni, continuiamo a credere nella ‘presunzione di innocenza’ in un Paese che, come dimostrano anche i clamorosi casi che riempiono le cronache in questi giorni, sembra averla dimenticata”.