Tra le contestazioni figurano presunte violazioni dei principi di imparzialità, rispetto delle differenze, riservatezza e segreto professionale nei rapporti con la stampa. Contestata anche la gestione del rapporto con la famiglia. La professionista che avrebbe violato norme del Codice deontologico, potrà impugnare il provvedimento entro 60 giorni. “Continuiamo a credere nella presunzione di innocenza" dichiara l’ Ordine Assistenti Sociali ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sospensione dall'esercizio della professione per 70 giorni per Veruska D'Angelo, l'assistente sociale di 44 anni che ha seguito il caso della famiglia anglo-australiana di Palmoli (Chieti), al centro di un provvedimento del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che aveva disposto l'allontanamento dei tre figli dalla casa familiare e il loro trasferimento in una struttura protetta.

Procedimento disciplinare La decisione è stata adottata dal Consiglio territoriale di disciplina dell'Ordine degli assistenti sociali d'Abruzzo, che ha ritenuto il comportamento della professionista riconducibile a una condotta tale da arrecare grave nocumento ai destinatari dell'attività professionale. Il procedimento disciplinare era stato avviato dopo due segnalazioni, presentate rispettivamente dalla presidente dell'Ordine, Francesca D'Atri, e dagli ex legali dei genitori, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas. Tra le contestazioni figurano presunte violazioni dei principi di imparzialità, rispetto delle differenze, riservatezza e segreto professionale nei rapporti con la stampa. Approfondimento Famiglia nel bosco, bimbi restano in casa famiglia

Contestata anche la gestione del rapporto con la famiglia Secondo quanto sostenuto dai difensori di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, l'assistente sociale avrebbe mantenuto un atteggiamento ostile nei confronti dei genitori e non avrebbe svolto l'incarico con la necessaria imparzialità. D'Angelo, attraverso il proprio legale, l'avvocato Luca Bauccio, ha sempre respinto le accuse. La sanzione non è immediatamente esecutiva. La professionista ha 60 giorni di tempo per presentare ricorso al Consiglio nazionale di disciplina. Saranno le motivazioni del provvedimento a chiarire nel dettaglio le violazioni deontologiche contestate e riconosciute dal collegio. Approfondimento Famiglia nel bosco: arriva una nuova assistente sociale