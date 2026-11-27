Il furto è avvenuto dopo le 11 di questa mattina in viale Tunisia, in zona stazione Centrale. I rapinatori hanno costretto l'automobilista a fermarsi colpendo con un calcio lo specchietto della sua auto. A quel punto lo hanno minacciato con una pistola, si sono fatti consegnare l'orologio e sono fuggiti. Indagini in corso

Rolex da 40mila euro rubato a un imprenditore in strada a Milano. Due persone, a bordo di uno scooter, hanno affiancato un’auto in viale Tunisia, in zona Stazione Centrale, intorno alle 11.20, all'angolo di via Franchetti, e hanno costretto l’uomo a fermarsi. A raccontare la dinamica è stata la stessa vittima, un imprenditore di 49 anni: il passeggero sullo scooter, ha detto l’uomo alla polizia sporgendo denuncia, ha colpito con un calcio lo specchietto della BMW M3, obbligando l'automobilista a fermarsi.

Minacciato con una pistola

Il 49enne, originario di Firenze, è stato minacciato con una pistola e si è visto costretto a consegnare ai due rapinatori il Rolex, modello Paul Newman dal valore di circa 40mila euro. I due rapinatori, vestiti di nero e con il volto parzialmente scoperto, dal momento che non portavano il casco integrale, a quel punto sono fuggiti in scooter. Sulla rapina indagano i poliziotti della sezione dei Falchi della Squadra mobile.