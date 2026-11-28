Dopo oltre 10 ore di autopsia sul cadavere, è arrivato il primo responso su quanto accaduto nel casolare in Toscana: sul corpo di De Gennaro non sono state trovate lesioni riconducibili a terze persone. Intanto, in attesa di altri test, oggi nella Capitale si svolgerà la camera ardente, mentre lunedì sono attese le esequie alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Intanto, dopo oltre 10 ore di autopsia sul cadavere, è arrivato il primo responso su quanto accaduto nel casolare in Toscana: sul corpo di De Gennaro non sono state trovate lesioni riconducibili a terze persone. Questo quanto emerso dal lavoro di Beatrice Defraia, direttrice dell'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Careggi di Firenze e da quello di Andrea Paterna, esperta dell'Istituto di Medicina Legale di Siena. In sostanza, l'ex capo della Polizia sarebbe morto proprio come tutto ha fatto pensare sino a qui, cioè sparandosi un colpo di pistola alla testa con la sua pistola Ruger calibro 380.

E' prevista per oggi dalle ore 9 alle 17, nella cappella della Scuola Superiore di Polizia, in via Pier della Francesca a Roma, la camera ardente dedicata a Gianni De Gennaro , l'ex capo della Polizia morto lo scorso 21 novembre. I funerali si terranno invece lunedì 30, alle ore 12, a Roma nella basilica di Santa Maria degli Angeli. Non saranno esequie di Stato ma nelle prime file saranno presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sottosegretario Alfredo Mantovano.

Un esame "molto approfondito"

Stando a quanto si è appreso, Marco Di Paolo, il professore di Medicina Legale presso l'Università di Pisa, scelto dalla famiglia De Gennaro come consulente, ha insistito per compiere maggiori accertamenti possibili per non lasciare dubbi sulle cause della fine di uno dei protagonisti della storia italiana degli ultimi decenni, indicato dalla Procura di Caltanissetta con l'accusa di depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio. L'autopsia, come è emerso, è stato un esame "molto approfondito", anche perché la procuratrice di Grosseto, Maria Navarra, vuole evitare che restino ombre su quanto accaduto, pure considerando la levatura di De Gennaro e il contesto giudiziario delicato, quello di un'indagine per mafia.

L'attesa per altri test

In questo quadro, però, non sono ancora stati svolti i test tossicologici dai quali ci si attende una risposta per capire se De Gennaro avesse assunto sostanze particolari o qualcun altro possa avergliele somministrate. La Procura di Grosseto li svolgerà prossimamente per verificare l'ipotesi di reato di "istigazione al suicidio", così come sono in programma approfondimenti sulla copia dell'hard disk trovato nella villa dell'ex capo della Polizia ed il secondo round di colloqui, come persone informate sui fatti, del custode e degli uomini della scorta, gli ultimi ad averlo visto in vita.