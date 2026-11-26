Femminicidi, da Federica Torzullo a Lorena Isceri: i casi di cronaca del 2026
Donne uccise da mariti, compagni, ex partner o uomini che non accettavano la fine di una relazione. Storie diverse, accomunate dalla violenza di genere e spesso precedute da minacce, persecuzioni o maltrattamenti. Dall'uccisione di Federica Torzullo al femminicidio di Lorena Isceri, ecco alcuni dei casi che hanno segnato il 2026
- Secondo i dati del Viminale, tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026 sono state 67 le donne vittime di omicidio volontario, rispetto alle 77 dello stesso periodo del 2025. Di queste, 58 sono state uccise in ambito familiare o affettivo e 38 per mano del partner o dell'ex. Sono invece 15 i delitti classificati secondo il nuovo articolo 577-bis del Codice penale, che introduce il reato autonomo di femminicidio.
- Il 18 gennaio viene ritrovato il corpo di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa dieci giorni prima da Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. La donna era stata sepolta in un terreno vicino all'azienda del marito, Claudio Carlomagno. L'uomo ha confessato di averla uccisa il 9 gennaio. La coppia stava affrontando una separazione.
- Il 23 gennaio a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, viene uccisa Maria Assunta Currà, 55 anni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, a toglierle la vita è stato il marito, Pasquale Calzone, commercialista di 63 anni, che si è successivamente suicidato. La coppia era in fase di separazione da circa un anno. La donna si era recata nell'abitazione dell'uomo per recuperare alcuni effetti personali. I due avevano un figlio adulto, residente fuori dalla Calabria.
- Aveva soltanto 17 anni Zoe Trinchero, uccisa il 6 febbraio a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. La ragazza lavorava nel bar della stazione ferroviaria del paese. Il suo corpo viene ritrovato in un canale. A confessare il delitto è Alex Manna, che avrebbe voluto riallacciare una relazione con la giovane. Il 23 novembre il ragazzo è stato rinviato a giudizio con l'accusa di femminicidio.
- A Messina, a marzo, viene uccisa nella propria abitazione Daniela Zinnanti, 50 anni. Per il delitto viene arrestato l'ex compagno Santino Bonfiglio, che al momento dell'aggressione avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari. L'uomo aveva già avuto precedenti giudiziari per violenze nei confronti di un'altra compagna: nel 2008 era stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.
- Il 18 marzo Valentina Sarto viene uccisa nella sua abitazione alla periferia di Bergamo. Per il delitto viene arrestato il marito, Vincenzo Dongellini, 49 anni, accusato di femminicidio. I due si erano sposati pochi mesi prima, dopo una lunga relazione. All'indomani dell'omicidio, l'uomo che sarebbe dovuto essere il nuovo compagno della donna racconta che Valentina aveva già subito violenze.
- Patrizia Lamanuzzi, 54 anni, muore il 15 aprile a Bisceglie, in Puglia. Secondo la ricostruzione degli investigatori, a ucciderla sarebbe stato il marito Luigi Gentile, 61 anni, che si è successivamente tolto la vita. Sposati da oltre 25 anni, i due stavano attraversando un periodo di crisi. Prima del delitto non risultavano denunce o segnalazioni di violenze alle forze dell'ordine.
- Il 18 aprile vengono ritrovati a Cossombrato, in provincia di Asti, i corpi di Drita Mecollari e del suo nuovo compagno, Bardhok Gega. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il duplice omicidio sarebbe stato commesso dall'ex marito della donna, Astrit Koni, 59 anni, che si è poi tolto la vita. L'uomo lavorava come giardiniere e manutentore nel castello del paese. I due ex coniugi, di origini albanesi, vivevano in Italia da circa vent'anni.
- Il 20 aprile Loredana Ferrara, 53 anni, viene uccisa per strada a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. I carabinieri fermano l'ex convivente, un uomo di 57 anni. Entrambi appassionati di podismo, si erano lasciati durante l'inverno. Secondo quanto raccontato da alcuni conoscenti, la donna aveva già manifestato timori per i comportamenti violenti dell'uomo, nei cui confronti non risultavano però denunce per reati da codice rosso.
- Stefania Rago, 46 anni, viene uccisa il 23 aprile nella casa in cui viveva con il marito a Foggia. Dopo il delitto l'uomo, Antonio Fortebraccio, si presenta spontaneamente alle forze dell'ordine. La donna aveva deciso di separarsi: proprio il giorno precedente al femminicidio, il marito era stato convocato dal suo avvocato per discutere della fine del matrimonio.
- Nella notte tra il 29 e il 30 maggio Samanta Zironi, 50 anni, viene trovata senza vita nella sua abitazione nel quartiere Barco, a Ferrara. A dare l'allarme è il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni, che inizialmente riferisce ai soccorritori che la donna si sarebbe suicidata. La Procura dispone il fermo dell'uomo che, interrogato dagli inquirenti, si avvale della facoltà di non rispondere. Pochi giorni dopo il Gip del tribunale di Ferrara convalida il fermo e dispone per Lombardi la custodia cautelare in carcere.
- Originaria degli Stati Uniti, Mary Elizabeth Hopkins, 53 anni, viene trovata senza vita il 27 giugno nella sua abitazione a Ceriana, nell'entroterra di Imperia, dove soggiornava durante i periodi trascorsi in Italia. A confessare il delitto è il compagno Becken Olivieri, 51 anni, originario di Mauritius. L'uomo si costituisce ai carabinieri e viene sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario, per poi essere trasferito nel carcere di Sanremo.
- Originaria di Cerignola, in provincia di Foggia, Luigia Fortunato aveva 33 anni, lavorava come cameriera ed era madre di un bambino di sette anni. Viene uccisa il 9 luglio nella sua abitazione a Loreto, nell'Anconetano. L'ex compagno Sami Khemaies, padre del bambino, si costituisce e confessa il delitto. All'origine dell'aggressione, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe stata una lite per la custodia del figlio.
- Il 15 luglio viene uccisa a Coriano, in provincia di Rimini, Tania Sperindio, 62 anni. Per il delitto viene fermato l'ex marito Mario Bonifazi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato proprio l'uomo ad avvertire le forze dell'ordine, comunicando di aver ucciso la donna. Al loro arrivo nell'abitazione, i carabinieri lo trovano accanto al corpo della vittima.
- Il 20 luglio viene ritrovato il corpo di Daniela Florea in un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, a Torino. La vittima, di origini romene, era morta già da diversi giorni. Le indagini della Squadra mobile si concentrano sull'ex compagno della donna: il 5 agosto l'uomo viene sottoposto a fermo con l'accusa di femminicidio.
- Tania Terrin, 39 anni, viene uccisa a Ferragosto nella sua abitazione a Camponogara, in provincia di Venezia. Secondo gli investigatori, a toglierle la vita è stato l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, successivamente suicidatosi. La donna aveva già denunciato l'uomo per maltrattamenti. Il caso riapre il dibattito sull'efficacia delle misure di protezione delle vittime di violenza e sulla valutazione del rischio.
- Il 16 agosto Ornella Forastefano viene lasciata in condizioni disperate davanti all'ospedale di Trebisacce, in provincia di Cosenza. La donna muore a causa delle gravi lesioni riportate. Il compagno Elvis Metvelaj, 42 anni, viene rintracciato al porto di Bari. La gip convalida il fermo e dispone la custodia cautelare in carcere per l'uomo, accusato del femminicidio.
- Il 18 agosto Joanna Rouissi, 50 anni, viene uccisa nel suo appartamento a Colleferro, alle porte di Roma. Il marito, 69 anni, viene fermato dalla polizia e ammette di aver commesso il delitto. All'aggressione avrebbe assistito anche il figlio minorenne della coppia. Dopo il femminicidio, i servizi sociali del Comune si attivano per garantire assistenza ai figli della vittima.
- Un altro femminicidio avviene il 29 agosto a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. La vittima è Chenfen Zhao, 54 anni, di nazionalità cinese. A richiedere l'intervento dei soccorsi sono alcuni vicini, allarmati dalle urla provenienti dall'abitazione della coppia. I carabinieri fermano il compagno della donna, anche lui di origini cinesi. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, in passato si erano già verificati episodi di violenza all'interno della famiglia.
- Originaria di Lecce e residente da anni a Firenze, Lorena Isceri aveva 45 anni. Il 3 settembre viene percossa, rapita, chiusa in un bagagliaio per venti minuti e poi lanciata da un ponte dell’A1, nei pressi di Barberino di Mugello, dall'ex fidanzato Federico Vella, 36 anni. Durante il rapimento era riuscita a contattare il 112 per chiedere aiuto. L'uomo si suicida gettandosi dallo stesso cavalcavia. La madre della vittima racconta successivamente che la figlia aveva paura dell'ex, ma non lo aveva denunciato.
- Inizialmente considerato un incidente stradale, lo scontro frontale in cui perde la vita Pierina Buffon, 69 anni, il 16 ottobre a Cassano Magnago, nel Varesotto, diventa oggetto di un'indagine per femminicidio. Secondo la Procura di Busto Arsizio, l'ex compagno Fulvio Ielmini, 73 anni, avrebbe provocato volontariamente l'impatto. La donna aveva interrotto la relazione a giugno e successivamente denunciato l'uomo per presunti comportamenti persecutori. Il 26 ottobre Ielmini viene arrestato. L'indagato sostiene invece la tesi dell'incidente.
- Dopo cinque mesi di ricovero all'ospedale di Terni, il 19 ottobre viene riportata la morte di Fatiha El Afghani, 44 anni. La donna era stata aggredita dal marito il 9 maggio su un autobus di linea a Stroncone. L'uomo, già arrestato in precedenza per violenze ai danni della moglie, era sottoposto all'obbligo del braccialetto elettronico. Dopo l'aggressione era stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio pluriaggravato.
- Il 22 ottobre Grey Noralba Sanmartin Villalba, donna di 36 anni originaria della Colombia, viene uccisa in un'abitazione presa in affitto per una vacanza a Vergiate, in provincia di Varese. Il compagno Marco Panichi, 53 anni, si presenta successivamente ai carabinieri di Avezzano, in Abruzzo. L'uomo ammette di aver provocato la morte della donna, sostenendo tuttavia di aver agito per difendersi. La dinamica del delitto è oggetto di accertamenti.
- Il 16 novembre Domenica Onorati viene trovata senza vita nella sua abitazione a San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone. I carabinieri arrestano il marito, Gerardo Di Raimo, 76 anni. La Procura di Cassino contesta all'uomo il femminicidio e le violenze familiari. Il 19 novembre viene confermata la custodia in carcere dell'indagato.
- All'indomani della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 26 novembre, una ragazza di 24 anni viene trovata morta in un'abitazione a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. Secondo le prime ricostruzioni, a ucciderla sarebbe stato il compagno, successivamente suicidatosi dallo stesso viadotto autostradale dove è avvenuto il femminicidio di Lorena Isceri.