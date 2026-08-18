L'uomo, 69 anni, è stato portato in commissariato. La coppia ha cinque figli, e uno di questi, il più piccolo, avrebbe visto in diretta il delitto

Una donna, una 50enne di origine polacca, è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro, alle porte di Roma. A dare l'allarme è stata la figlia: rientrata a casa intorno alle 15.30, ha trovato la madre esanime e ha contattato il 112. I soccorsi sono intervenuti poco dopo, ma i tentativi di rianimare la vittima sono stati inutili. Nei pressi dell'abitazione la polizia ha fermato un sospettato: si tratta del marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato.