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Loreto, donna uccisa in casa a coltellate dall'ex compagno

Cronaca

L'uomo, 35 anni, sarebbe stato fermato dai carabinieri per strada e portato nella caserma di Porto Recanati (Macerata). Secondo le prime informazioni, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite

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Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati (Macerata). 

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