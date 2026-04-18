Asti, uccide la ex e il compagno di lei e poi si suicida

Dopo il duplice omicidio, l'uomo si è buttato dal castello di Cossombrato, nel quale lavorava come giardiniere
Ha ucciso la ex e il nuovo compagno di lei, poi si è suicidato buttandosi dal castello di Cossombrato, nel quale lavorava come giardiniere. L'uomo e la ex moglie, entrambi albanesi, si chiamavano Astrit e Drita Koni ed erano residenti da 20 anni in Italia. Il fatto è accaduto a Cossombrato, nell'Astigiano.
Colpiti con una roncola
Astrit Koni, 59 anni, si sarebbe scagliato contro la ex moglie e il nuovo compagno utilizzando probabilmente una roncola. I corpi ormai privi di vita dei due sono stati rinvenuti poco dopo in un'area agricola ai margini del centro abitato. Dopo aver compiuto il femminicidio e l'omicidio, Koni si è diretto verso il castello di Cossombrato, luogo a lui estremamente familiare visto che vi prestava servizio come giardiniere. Proprio grazie al possesso delle chiavi, l'uomo è riuscito ad accedere alla torre medievale senza destare sospetti, e si è suicidato gettandosi nel vuoto.
Indagini in corso
La notizia ha lasciato attonita l'intera comunità locale. Numerosi concittadini lo descrivono come un instancabile lavoratore. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine per ricostruire con esattezza ogni fase della dinamica.