Asti, uccide la ex e il compagno di lei e poi si suicida

Ha ucciso la ex e il nuovo compagno di lei, poi si è suicidato buttandosi dal castello di Cossombrato, nel quale lavorava come giardiniere. L'uomo e la ex moglie, entrambi albanesi, si chiamavano Astrit e Drita Koni ed erano residenti da 20 anni in Italia. Il fatto è accaduto a Cossombrato, nell'Astigiano.

Colpiti con una roncola

Astrit Koni, 59 anni, si sarebbe scagliato contro la ex moglie e il nuovo compagno utilizzando probabilmente una roncola. I corpi ormai privi di vita dei due sono stati rinvenuti poco dopo in un'area agricola ai margini del centro abitato. Dopo aver compiuto il femminicidio e l'omicidio, Koni si è diretto verso il castello di Cossombrato, luogo a lui estremamente familiare visto che vi prestava servizio come giardiniere. Proprio grazie al possesso delle chiavi, l'uomo è riuscito ad accedere alla torre medievale senza destare sospetti, e si è suicidato gettandosi nel vuoto.