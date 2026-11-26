Il Tribunale di Potenza ha annullato la sanzione più lieve decisa dal consiglio di disciplina, ritenendo il comportamento del lavoratore rischioso per i passeggeri. A pesare sulla decisione anche il danno d'immagine per l'azienda Sita Sud e i precedenti disciplinari dell'uomo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un autista della Sita Sud, ripreso da un passeggero mentre conduceva un autobus di linea in infradito e utilizzava il cellulare durante la guida, perderà definitivamente il posto di lavoro. A stabilirlo è stato il Tribunale di Potenza, che ha accolto il ricorso dell'azienda e annullato la decisione del consiglio di disciplina interno che aveva trasformato il licenziamento in una sospensione di 30 giorni. La vicenda risale all'agosto del 2024 e riguarda una corsa sulla tratta Melfi-Rapolla-Lavello.

Il video dell'autista L'episodio, ricostruito dal Quotidiano del Sud, era emerso dopo la diffusione di un filmato registrato da un passeggero. Le immagini mostravano l'autista alla guida del mezzo in bermuda e infradito, mentre utilizzava il cellulare. Un comportamento che l'azienda aveva giudicato incompatibile con le responsabilità richieste a chi trasporta ogni giorno decine di persone, decidendo per il licenziamento.

Le giustificazioni respinte dal giudice Davanti al giudice il lavoratore non ha contestato i fatti. Si è giustificato spiegando di essersi cambiato dopo aver sporcato la divisa a causa di un'emergenza fisiologica e ha ammesso di aver effettutato una telefonata mentre era al volante. Per il tribunale, però, queste giustificazioni non sono sufficienti a scusare una condotta ritenuta contraria sia alle norme del Codice della strada sia alle disposizioni interne della società. Leggi anche Chef italiano licenziato per non aver messo l'ananas sulla pizza

Fermata saltata e ritardi nel servizio Nella valutazione complessiva del caso sono rientrati anche altri episodi disciplinari contestati al dipendente. Tra questi, una fermata saltata e ritardi nel servizio. Lo stesso consiglio di disciplina aveva definito alcune delle spiegazioni dell'autista "carenti e pretestuose", elemento richiamato anche nella sentenza.