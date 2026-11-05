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Australia, chef italiano licenziato per non aver aver voluto mettere l'ananas sulla pizza

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La vicenda, raccontata dalla Bbc, riguarda il cuoco Davide Tamburella, allontanato da un ristorante di Brisbane lo scorso mese di maggio, dopo una serie di lamentele da parte della direzione del locale nel quale lavorava. Tra queste anche il rifiuto dello chef di preparare una pizza con prosciutto e ananas per alcuni clienti 

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In Australia uno chef italiano è stato licenziato da un ristorante di Brisbane dopo essersi rifiutato di aggiungere dell'ananas ad una pizza, definendo la richiesta del ristorante un "insulto alla propria cultura". La vicenda, raccontata dalla Bbc, riguarda il cuoco Davide Tamburella, allontanato dal ristorante "La Costa" nel corso dello scorso mese di maggio, due settimane dopo un incontro con la direzione del locale, la quale aveva avanzato diverse lamentele riguardo all'operato dello chef. Tra queste era compreso anche il rifiuto di Tamburella di preparare una pizza con prosciutto e ananas per alcuni clienti del ristorante. In quell'occasione, lo chef aveva dichiarato che le direttive della direzione "non possono essere seguite quando risultano offensive per la sua cultura". La vicenda è stata raccontata solo adesso, dopo che lo chef si è rivolto alla "Fair Work Commission" australiana, sostenendo di aver subìto un licenziamento non corretto.

La sentenza e gli episodi pregressi

Nella sentenza susseguente alla segnalazione e pubblicata lo scorso martedì, la commissione ha segnalato proprio che il rifiuto di Tamburella di aggiungere ananas alle pizze nascesse dal fatto che "egli, in quanto italiano, considera l'ananas sulla pizza un insulto alla propria cultura". È emerso anche che, negli ultimi quattro anni, si è trattato della terza volta in cui lo stesso chef italiano si è opposto all'uso dell'ananas sulle pizze. Secondo la sentenza, però, l'uomo ha perso la causa per licenziamento illegittimo poiché il ricorso era stato presentato troppo tardi.

L'ananas nel Queensland

Lo stato del Queensland, dove si trovava il ristorante in cui lavorava lo chef, è considerato il cuore della produzione di ananas in Australia. Proprio da queste parti viene coltivata l'intera produzione commerciale del Paese. E capita spesso che sulla Sunshine Coast, i visitatori si fermino a scattare foto accanto a "The Big Pineapple", una riproduzione in vetroresina del frutto, alta 16 metri e classificata come bene di interesse storico, diventata ormai un simbolo locale. 

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