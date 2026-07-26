La BBC: bimbi italiani in sovrappeso, colpa di pizza e pasta

Secondo l'emittente britannica, nel nostro Paese è stata abbandonata la dieta mediterranea che ha reso famosa la nostra cucina nel mondo. E il risultato è la crescita dell'obesità infantile: "I bambini italiani sono tra i più sovrappeso in Europa", sostiene l'inchiesta

Problematiche che il Regno Unito, da parte sua, affronta già da tempo: l'obesità infantile è un problema talmente grave da colpire, secondo i ricercatori dell'Università di Oxford e dello University College London, circa il 22% dei bambini all'inizio della scuola primaria e oltre il 35% alla fine del ciclo scolastico.

Pasta, pane e pizza, alcuni dei simboli dell'Italia a tavola, finiscono sul banco degli imputati. Contro questi alimenti, infatti, un'inchiesta della BBC punta il dito sostenendo che siano tra le cause dell'aumento di bambini e adolescenti in sovrappeso nel nostro Paese. Il problema, secondo l'emittente britannica, è che in Italia la dieta mediterranea non esiste più. E non esiste più nemmeno l'immagine dell'Italia come patria di un'alimentazione considerata sana.

Secondo la ricostruzione della BBC , il cambiamento delle abitudini alimentari avrebbe portato molti bambini e adolescenti italiani verso un consumo maggiore di prodotti ad alta densità calorica e alimenti trasformati. Il dottor Valter Longo, direttore del Longevity Institute dell'Università della California del Sud spiega alla BBC che "la dieta mediterranea tradizionale è andata perduta" e ormai "solo il 10% degli italiani la segue davvero". Secondo il medico, ormai la moderna alimentazione italiana si basa sulle "cinque P": pizza, pasta, patate, proteine e pane. L'inchiesta sottolinea così la distanza tra la dieta mediterranea descritta negli studi degli anni Cinquanta e le abitudini alimentari attuali.

"Si tratta di un dato allarmante in un Paese a lungo considerato la patria spirituale della dieta mediterranea. Eppure, oggi, i bambini italiani sono tra i più sovrappeso d'Europa, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità", si legge nella ricerca. Che cita il caso di Salvatore un ragazzo di 17 anni che pesa 170 chili e per questo ha difficoltà persino a camminare.

La BBC concentra parte del suo racconto sulla Campania, indicata come una delle aree in cui il fenomeno sarebbe più evidente. Secondo l'inchiesta, in alcune zone della regione oltre il 40% dei bambini di 8 e 9 anni sarebbe in sovrappeso. Tra i luoghi citati c'è Ponticelli, quartiere alla periferia di Napoli, descritto dall'emittente britannica come una delle aree simbolo del problema dell'obesità infantile.

Dalla cucina italiana al cambiamento delle abitudini

Secondo la BBC quello dell'obesità infantile è "uno sviluppo sorprendente in un Paese a lungo considerato la patria spirituale della dieta mediterranea". Eppure, sottolinea l'emittente britannica "secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, oggi i bambini italiani sono tra i più sovrappeso d'Europa". E il motivo è che il Paese che una volta era la patria della dieta mediterranea, oggi è profondamente cambiato.

E ora "in tutta Italia, sta crescendo una generazione di bambini sempre più lontani" da quel modello alimentare che aveva reso famosa la cucina italiana nel mondo.