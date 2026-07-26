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Incendi, oltre 300mila persone in fuga in Francia e Spagna. FOTO

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Il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato che la Francia "ricostruirà" e che il suo governo "sarà presente per tutto il tempo necessario". Ansia per la situazione a Bordeaux. In Spagna, dopo il dramma delle scorse con un morto a Valencia, il primo ministro Sanchez ha parlato di "momento complesso"

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