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San Benedetto licenzia 120 dipendenti. I sindacati: "Inaccettabile"

Economia
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Il provvedimento è stato giustificato dalla stessa azienda con diverse motivazioni tra cui l'aumento dei costi energetici e delle materie prime, l'introduzione della "Plastic Tax", della "Sugar Tax" e un utilizzo sempre più massiccio dell'Intelligenza artificiale.  I sindacati hanno parlato di "una decisione grave e preoccupante"

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L'azienda di acque minerali e bevande analcoliche San Benedetto, di Scorzè in provincia di Venezia, ha annunciato in queste ore di aver avviato l'iter di licenziamento per 120 lavoratori su un totale di 1001 dipendenti.

Le motivazioni dell'azienda

Secondo quanto emerso, il provvedimento è stato giustificato dalla stessa azienda con diverse motivazioni tra cui l'aumento dei costi energetici e delle materie prime, l'introduzione della "Plastic Tax", della "Sugar Tax" e delle nuove normative europee. Alla base ci sarebbe anche un processo riorganizzazativo interno che prevede un utilizzo sempre più massiccio dell'Intelligenza artificiale, oltre alla trasformazione e all'esternalizzazione di alcuni servizi generali. A confermare la decisione sono stati i sindacati territoriali della categoria alimentare che hanno contestato la scelta: "Inaccettabile, l'azienda non è in difficoltà", hanno riferito.

Una decisione "grave e preoccupante"

Proprio Cgil, Cisl e Uil hanno commentato il provvedimento parlando di "una decisione grave e preoccupante che arriva in un momento in cui non sembra di trovarci di fronte a un'azienda in una situazione di difficoltà tale da giustificare un intervento di questa portata". I sindacati hanno espresso il loro disappunto: "Non possiamo accettare che la risposta alle esigenze di riorganizzazione e alle scelte strategiche aziendali sia quella di scaricare sui lavoratori il prezzo delle trasformazioni produttive e organizzative".

Lo stato di agitazione

In virtù di quanto deciso da San Benedetto, gli stessi sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione di tutti i lavoratori, convocato un'assemblea per il 17 novembre e chiesto anche un incontro urgente alla direzione dell'azienda con l'intento specifico di "aprire immediatamente un confronto vero e mettere sul tavolo tutte le soluzioni alternative ai licenziamenti". 

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