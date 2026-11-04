Il filantropo americano ne ha parlato nel corso di un'intervista concessa al programma televisivo "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", esprimendo il proprio parere anche sul perché alcune competenze e attività molto difficilmente potranno essere affidate solo all'intervento delle macchine

Esistono ambiti professionali nei quali continuerà a risultare centrale e fondante il fattore umano nonostante la presenza, sempre più massiccia, dell'intelligenza artificiale? Secondo Bill Gates, co-fondatore di Microsoft, la risposta è sì. Il filantropo americano ne ha diffusamente parlato nel corso di un'intervista concessa al programma televisivo Usa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", esprimendo il proprio parere anche sul perché alcune competenze e attività molto difficilmente potranno essere affidate solo all'intervento delle macchine.

Quattro settori professionali

In particolare, questi ambiti professionali, secondo Gates, sono quello della programmazione, della biologia, dell'energia e dello sport a livello professionistico. Sono questi i settori nei quali, a detta dell'imprenditore americano, l'intervento umano continuerà ad essere preponderante nonostante la sempre più rapida diffusione dell'IA.

La programmazione e la biologia

Nel dettaglio, stando alla previsione di Gates, l'intelligenza artificiale verrà sempre più contemplata con l'obiettivo di scrivere dei linguaggi di programmazione, dei codici o ancora di sviluppare software e, di base, rendere più snello e veloce il lavoro di chi opera in questo campo dell'informatica. Ma, ha confermato il miliardario statunitense, la supervisione strategica oltre che la capacità di risolvere problemi anche articolati nell'ambito dello sviluppo dei sistemi non potranno prescindere dalle competenze dell'uomo e dal suo intervento diretto. Lo stesso, all'incirca, dovrebbe valere per coloro che operano nel settore della biologia. Qui l'IA si può comportare come un mero strumento di supporto, velocizzando determinando processi di ricerca. Ma nel complesso, arrivare ad ottenere traguardi significativi dipenderà solamente dall'esperienza e dalle capacità dei ricercatori.

Energia e sport

Infine, ecco altri due ambiti professionali nei quali l'elemento umano non riuscirà ad essere sovrastato dall'IA. Si tratta di quello energetico, nel quale la gestione delle scelte strategiche richiederanno professionisti abili nel valutare attentamente le possibilità future e quello dello sport professionistico. Gates ha fatto riferimento al baseball, disciplina, come tante altre, nelle quali la competizione ha senso solamente se al centro della scena ci sono gli esseri umani e non i robot.