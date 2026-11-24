Motorola Edge 70 Neo, prezzo e caratteristiche del nuovo smartphoneTecnologia
Il dispositivo debutta con una maxi batteria da 7.000 mAh, display AMOLED da 6,8 pollici e processore Snapdragon 7s di terza generazione. Tra i punti di forza la fotocamera Sony da 50 megapixel e la promessa di fino a 53 ore di autonomia
Motorola lancia ufficialmente Edge 70 Neo, il nuovo smartphone che segna un deciso cambio di rotta rispetto ai modelli precedenti. L'azienda punta questa volta su autonomia e dimensioni più grandi, con una batteria da 7.000 mAh e un display da 6,8 pollici, abbandonando il formato più compatto che aveva caratterizzato la generazione precedente.
Display e luminosità
Il pannello Extreme AMOLED Super HD ha una risoluzione di 1,5K e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Motorola dichiara inoltre una luminosità di picco pari a 5.200 nit, un valore particolarmente elevato per questa fascia di mercato, che dovrebbe assicurare una buona leggibilità anche in piena luce. A protezione del display c'è il vetro Corning Gorilla Glass 7i, studiato per offrire una maggiore resistenza a graffi e urti accidentali.
Processore e autonomia fino a 53 ore
Il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7s di terza generazione, con 8 GB di RAM. La piattaforma è stata progettata per gestire il multitasking quotidiano e le nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale. Il vero elemento distintivo del dispositivo resta però la batteria da 7.000 mAh che, secondo Motorola, può garantire fino a 53 ore di utilizzo con una singola carica. La batteria supporta la ricarica via cavo a 45 W e quella inversa a 7,5 W.
Fotocamera e design
Per la fotocamera, Motorola ha scelto un sensore principale Sony Lytia 710 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine. Lo smartphone è inoltre protetto dalla certificazione IP64 contro polvere e schizzi d'acqua e viene proposto in quattro colorazioni sviluppate con Pantone. Le varianti Mountain View, Grey Lilac, Milky Blue e Sage si distinguono per texture e materiali differenti, con finiture che richiamano seta, acetato e pelle.