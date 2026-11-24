Il dispositivo debutta con una maxi batteria da 7.000 mAh, display AMOLED da 6,8 pollici e processore Snapdragon 7s di terza generazione. Tra i punti di forza la fotocamera Sony da 50 megapixel e la promessa di fino a 53 ore di autonomia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Motorola lancia ufficialmente Edge 70 Neo, il nuovo smartphone che segna un deciso cambio di rotta rispetto ai modelli precedenti. L'azienda punta questa volta su autonomia e dimensioni più grandi, con una batteria da 7.000 mAh e un display da 6,8 pollici, abbandonando il formato più compatto che aveva caratterizzato la generazione precedente.

Display e luminosità Il pannello Extreme AMOLED Super HD ha una risoluzione di 1,5K e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Motorola dichiara inoltre una luminosità di picco pari a 5.200 nit, un valore particolarmente elevato per questa fascia di mercato, che dovrebbe assicurare una buona leggibilità anche in piena luce. A protezione del display c'è il vetro Corning Gorilla Glass 7i, studiato per offrire una maggiore resistenza a graffi e urti accidentali.

Processore e autonomia fino a 53 ore Il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7s di terza generazione, con 8 GB di RAM. La piattaforma è stata progettata per gestire il multitasking quotidiano e le nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale. Il vero elemento distintivo del dispositivo resta però la batteria da 7.000 mAh che, secondo Motorola, può garantire fino a 53 ore di utilizzo con una singola carica. La batteria supporta la ricarica via cavo a 45 W e quella inversa a 7,5 W.