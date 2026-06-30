Tfr nei fondi pensione o in azienda, cosa rende di più? I dati

Da domani saranno in vigore le nuove regole sui fondi previdenziali complementari. I neoassunti con contrattio nel settore privato avranno 60 giorni di tempo per scegliere se tenere il loro Tfr in azienda. In caso contrario andrà in automatico in un fondo pensione. Cosa potrebbe essere più conveniente? Anche di questo si è parlato nella puntata di “Numeri” del 29 giugno