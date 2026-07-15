Femminicidio nel Riminese, donna di 62 anni uccisa dal compagno

Pare sia stato proprio l'uomo a chiamare le forze dell'ordine per dire di aver ucciso la compagna. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, lo hanno trovato accanto al cadavere. Ancora sconosciuta la dinamica del delitto, incertezza anche sull'arma utilizzata

Tragedia a Coriano, nel Riminese, dove in serata una donna di 62 anni è stata uccisa dal compagno. La dinamica non è ancora chiara, così come non si è ancora capito se l'oggetto utilizzato per compiere il delitto sia stato un martello o un coltello. Sul posto i carabinieri di Coriano, con quelli della compagnia di Riccione e del nucleo investigativo di Rimini. Il compagno della vittima sarebbe stato già fermato. Pare sia stato lui a chiamare le forze dell'ordine per dire di aver ucciso la la donna. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, lo hanno trovato accanto al cadavere.