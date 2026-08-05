Incendio a Lecco, fiamme sul Moregallo: chiusa la Provinciale 583

Un vasto incendio le cui cause sono ancora da chiarire sta bruciando li monte Moregallo, sulla sponda ovest del ramo lecchese del Lago di Como, dal pomeriggio del 4 agosto, con una densa coltre di fumo grigio che riempie il cielo su Lecco. Secondo quanto riportato da Il Giorno, l’area è irrespirabile per via del forte odore di bruciato avvertibile fino a 10 chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti e sono ancora in azione con un canadair e attraverso squadre di terre che operano con la collaborazione dei volontari dell’Antincendio boschivo, nel tentativo di tenere le fiamme lontane dai centri abitati.