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Ex ds Milan Tare derubato sul treno al rientro dai funerali di Baresi

Cronaca
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A ricostruire l'accaduto è la polizia in un post su Instagram. "Sul treno purtroppo, a volte, basta un attimo di distrazione per avere brutte sorprese, come accaduto a Igli Tare che è stato derubato della borsa dalla cappelliera", si sottolinea nel post spiegando che il dirigente sportivo, appena sceso dal treno allo scalo di Roma Termini, ha avuto la prontezza di rivolgersi immediatamente alla Polizia ferroviaria del compartimento Lazio

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Disavventura a lieto fine per Igli Tare, l'ex calciatore ed ex direttore sportivo del Milan derubato sul treno. A ricostruire l'accaduto è la polizia in un post su Instagram. "Sul treno purtroppo, a volte, basta un attimo di distrazione per avere brutte sorprese, come accaduto a Igli Tare che è stato derubato della borsa dalla cappelliera", si sottolinea nel post spiegando che il dirigente sportivo, appena sceso dal treno allo scalo di Roma Termini, ha avuto la prontezza di rivolgersi immediatamente alla Polizia ferroviaria del compartimento Lazio. 

"I poliziotti, grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare l’autore del furto nel giro di pochi minuti - conclude la polizia - L'uomo è stato così rintracciato e arrestato e la borsa restituita al proprietario". "Quella che sembrava essere iniziata come una brutta giornata si è risolta nel migliore dei modi grazie al nostro esserci sempre", conclude la polizia.

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