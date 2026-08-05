Donna trovata morta a luglio a Torino, l'ex compagno arrestato

È stato fermato dalla Squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento di via Paisiello, a Torino. Il 45enne è accusato dalla procura anche dell'occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo gli investigatori, il delitto sarebbe stato commesso nella notte tra il 9 e il 10 luglio, nell'alloggio dove la donna si era trasferita insieme al figlio minorenne dopo la fine della relazione. Il quarantacinquenne è stato rintracciato nella sua abitazione.