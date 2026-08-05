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Morte Domenico, accordo per il risarcimento tra Monaldi e famiglia

Cronaca
©Ansa

Il legale della famiglia e quelli dell'azienda ospedaliera dei Colli hanno concordato una somma che si aggirerebbe intorno al milione e mezzo di euro come compensazione per il decesso del piccolo trapiantato al cuore

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È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliere dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto in seguito a un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Lo ha annunciato l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Mercolino. "Siamo pienamente soddisfatti - ha commentato Petruzzi - e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e, soprattutto, e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale". 

Poco meno di un milione e mezzo di euro

Sull'entità della somma su cui c'è stato l'accordo stragiudiziale - che sarà firmato a settembre - sia il Monaldi, sia la famiglia Caliendo-Mercolino hanno sottoscritto un verbale di riservatezza. Secondo le tabelle di riferimento (quelle del tribunale ordinario di Milano) la cifra dovrebbe attestarsi a poco meno di un milione e mezzo di euro. Inizialmente la richiesta formulata dall'avvocato Petruzzi fu di tre milioni di euro. Complessivamente sono sei le persone aventi diritto al risarcimento e cioè i genitori, i fratellini e due nonni. 

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