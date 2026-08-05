Morte Domenico, accordo per il risarcimento tra Monaldi e famiglia

È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliere dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto in seguito a un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Lo ha annunciato l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Mercolino. "Siamo pienamente soddisfatti - ha commentato Petruzzi - e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e, soprattutto, e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale".