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Cronaca

A che punto è l'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico

Gaia Bozza

Dall’interrogatorio del primario Guido Oppido alle accuse di falso in cartella clinica, passando per il nodo cruciale degli orari e le criticità organizzative:  a che punto è l'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, dopo il trapianto effettuato con un cuore "bruciato" dal ghiaccio secco? 

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