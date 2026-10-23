Femminicidio a Vergiate, uccide fidanzata e si costituisce: arrestato

Una donna di 36 anni è stata uccisa a coltellate dal compagno, 53 anni, a Vergiate in provincia di Varese. Dopo essere stato fermato nella notte, l'uomo, Marco Panichi, si è costituito presso la caserma dei carabinieri di Avezzano in Abruzzo ed è attualmente in stato di fermo

Una donna di 36 anni è stata uccisa a coltellate dal compagno, 53 anni, a Vergiate in provincia di Varese, poi fuggito. Dopo essere stato fermato nella notte, l'uomo, Marco Panichi, si è costituito presso la caserma dei carabinieri di Avezzano in Abruzzo ed è attualmente in stato di fermo. Secondo le prime informazioni, Panichi, originario di Civitella Roveto in provincia dell'Aquila, avrebbe confessato il femminicidio davanti al procuratore Maurizio Maria Cerrato.