Domenica Onorati, 77 anni, è stata uccisa nella sua abitazione a San Giorgio a Liri. Il marito, Jerry Di Raimo, 76 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. La donna si era rivolta ai carabinieri nei giorni precedenti, senza formalizzare una denuncia

Sarà conferito oggi, martedì 17 novembre, negli uffici della Procura di Cassino, l'incarico al medico legale per l'autopsia sul corpo di Domenica Onorati, la pensionata di 77 anni uccisa a bastonate nella sua abitazione a San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone. Per il marito della donna, Jerry Di Raimo, 76 anni, è trascorsa la prima notte in carcere dopo l' arresto avvenuto nella serata di ieri con l'accusa di omicidio volontario. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Cassino, guidata dal procuratore capo Carlo Fucci.

L'autopsia e le indagini sull'omicidio

L'esame autoptico dovrà chiarire le cause del decesso e la natura delle lesioni riportate dalla vittima, fornendo elementi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione.

Gli investigatori stanno inoltre approfondendo quanto accaduto nei giorni precedenti all'omicidio. Domenica Onorati si era infatti rivolta ai carabinieri per chiedere aiuto, senza tuttavia formalizzare una denuncia. Un elemento ora al vaglio degli inquirenti per ricostruire il contesto familiare e gli eventi che hanno preceduto la morte della pensionata.

Il marito arrestato per omicidio volontario

Jerry Di Raimo, 76 anni, è stato arrestato nella serata di lunedì 16 novembre con l'accusa di omicidio volontario ed è attualmente detenuto in carcere. L'uomo è assistito dall'avvocato Virgilio Germani.

Di Raimo era molto conosciuto a San Giorgio a Liri, dove era tornato circa vent'anni fa dopo un lungo periodo trascorso in Canada, Paese in cui vivono i figli e i nipoti della coppia.

Le indagini proseguono per chiarire le circostanze dell'omicidio. Ulteriori elementi potranno emergere dall'autopsia e dagli accertamenti disposti dalla Procura di Cassino.