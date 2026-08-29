Donna uccisa a coltellate in provincia di Udine, fermato il compagno

A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento a San Giovanni al Natisone. All'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. Entrambi sono di nazionalità cinese

Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio nella sua abitazione a San Giovanni al Natisone (Udine), a seguito di una violenta lite con il suo compagno. A quanto si apprende la donna sarebbe stata accoltellata. A chiamare i soccorsi, come conferma il sindaco Carlo Pali, sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento. Sul posto il personale sanitario e i carabinieri. L'uomo, secondo quanto riporta il Messaggero veneto, all'arrivo delle forze dell'ordine era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. I due sono di nazionalità cinese.