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Donna uccisa a coltellate in provincia di Udine, fermato il compagno

Cronaca

 A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento a San Giovanni al Natisone. All'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. Entrambi sono di nazionalità cinese

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Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio nella sua abitazione a San Giovanni al Natisone (Udine), a seguito di una violenta lite con il suo compagno. A quanto si apprende la donna sarebbe stata accoltellata. A chiamare i soccorsi, come conferma il sindaco Carlo Pali, sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento. Sul posto il personale sanitario e i carabinieri. L'uomo, secondo quanto riporta il Messaggero veneto, all'arrivo delle forze dell'ordine era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. I due sono di nazionalità cinese.

Precedenti episodi di violenza segnalati dai vicini

Secondo le prime ricostruzioni, i soccorritori hanno trovato la donna a terra con una profonda ferita da taglio alla gola. Sul posto è stato inviato anche l'elisoccorso, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.  I militari dell'Arma hanno isolato l'area e avviato i rilievi tecnico-scientifici per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'aggressione e recuperare l'arma del delitto. Secondo quanto riferito dai residenti, in passato erano già stati segnalati episodi di violenza all'interno del nucleo familiare. 

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