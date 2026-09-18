Reggio Emilia, trovata morta Chiara Cappelli: scomparsa 5 giorni fa

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Reggio Emilia, trovata morta Chiara Cappelli a Scandiano: era scomparsa 5 giorni fa

Cronaca
©Ansa

La donna 49enne potrebbe aver avuto un malore, ma si indaga. Il suo corpo è stato rinvenuto in un campo a un chilometro da casa, non ci sono segni di violenza

 

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Tragico epilogo delle ricerche di Chiara Cappelli, la donna 49enne di cui non si avevano più notizie dalla tarda mattinata di lunedì 14 settembre. La donna è stata trovata morta a circa un chilometro dall’abitato di Ventoso di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto riportano i media locali, come Gazzetta di Reggio e Resto del Carlino, la donna si era allontanata dall’abitazione di famiglia e poco dopo il suo cane, che era con lei, era rientrato a casa da solo. Poi nessuna notizia ulteriore. L'allarme lanciato dalla famiglia non ha avuto esito postivo, purtroppo, nonostante l'impegno nelle ricerche di carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, volontari della Protezione civile, nei boschi, lungo le strade rurali, nei calanchi e nelle zone più impervie della collina.

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