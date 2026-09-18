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Maltempo, nubifragio a Roma: allagamenti e disagi. Oggi allerta meteo in 12 regioni

Cronaca
©Ansa

In tarda mattinata un forte temporale si è abbattuto sulla Capitale, in particolare sulla zona nord. Si segnalano strade allegate e forti disagi alla circolazione delle auto. Il maltempo sta interessando anche altre regioni italiane: per oggi la Protezione Civile ha diramato allerta gialla sull'intero territorio di Lombardia, Marche, Umbria e Lazio e su settori di Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna

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Il maltempo sta interessando in queste ore diverse zone d’Italia. Intorno alle 11.40 un forte temporale si è abbattuto su Roma, provocando allagamenti e disagi alla circolazione delle auto. Il nubifragio ha colpito soprattutto l’area nord della Capitale. Per oggi la Protezione Civile ha diramato allerta gialla in 12 regioni: sull'intero territorio di Lombardia, Marche, Umbria e Lazio e su settori di Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Il nubifragio su Roma

Il nubifragio che in tarda mattinata ha colpito Roma ha interessato solo alcune zone della città e in particolare i quartieri dell’area nord. Il forte temporale ha provocato l’allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d’uomo in mezzo all’acqua.

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