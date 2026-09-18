È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato oltre 45 millimetri di pioggia in un'ora: alla Galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti sette dipinti del Seicento, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danneggiamento

Pioggia sul Bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze ma, per fortuna, nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato oltre 45 millimetri di pioggia in un'ora: alla Galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti sette dipinti del Seicento, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danneggiamento al Bacco o alle altre opere. "A seguito delle dovute verifiche – si legge in una nota - non è risultato alcun danno a nessuna delle opere". Tuttavia, l’opera del Caravaggio è stata tolta dalla sala.