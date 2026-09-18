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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 settembre: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la posizione dell'Italia nei due conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina: da un lato, il piano di Crosetto per scortare navi italiane nel Mar Rosso contro gli Houthi, dall'altro l'uso di caccia italiani contro i jet russi nel Baltico. Spazio anche allo stop al bollo auto: Regioni divise. Poi, l'alleanza Canada-Ue e il divieto dei social agli under 13 da parte dei Paesi europei

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