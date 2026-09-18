Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la posizione dell'Italia nei due conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina: da un lato, il piano di Crosetto per scortare navi italiane nel Mar Rosso contro gli Houthi, dall'altro l'uso di caccia italiani contro i jet russi nel Baltico. Spazio anche allo stop al bollo auto: Regioni divise. Poi, l'alleanza Canada-Ue e il divieto dei social agli under 13 da parte dei Paesi europei
- "Navi e jet, i due fronti dell'Italia" è il titolo d'apertura del Corriere sull'impiego di sistemi di difesa italiani nelle guerre in Iran e Ucraina. Da un lato, "i nostri mercantili a Bab el-Mandeb", dall'altro i caccia italiani che "portano fuori dallo spazio aereo Nato" i droni russi nei cieli lituani. Spazio anche alle parole del premier canadese Carney sull'Europa: "Insieme più forti, l'alleanza non è contro Trump". In evidenza anche la stretta sui social dell'Ue. E ancora, le parole di Vasco sul Sud Italia: "Amo ilo Sud, su di me bugie".
- In apertura l'energia e lo scambio tra Schlein e Meloni. La premier risponde alla lettera della segretaria del Pd su Repubblica: "Valuterò le proposte senza pregiudizi". Spazio anche al piano di Crosetto per "scortare le navi italiane nel Mar Rosso". In evidenza anche le parole del premier Carney: "Il Canada e l'Unione europea insieme più forti". In prima pagina anche la bomba d'acqua che ha colpito Firenze e gli Uffizi: bagnata la tela di un Caravaggio. E ancora, i femminicidi e l'allarme di Mattarella: "Emergenza, serve la scuola".
- In primo piano le navi italiane scortate nel Mar Rosso. Le parole di Crosetto: "La Marina militare per fronteggiare i ribeli Houthi. Ma decideremo con governo e Parlamento". E sull'allarme ai jet russi, Meloni afferma: "Non cadere nelle provocazioni". Spazio anche allo stop al bollo auto: Regioni divise e minaccia di ricorsi. In evidenza anche l'alleanza Canada-Ue. In prima pagina i femminicidi e la visita di Mattarella all'ospedale di Grosseto: "Le pioniere del Codice Rosa".
- In apertura la Manovra e la "caccia ai risparmi Pnrr". Per lo stop al bollo "già impegnati 1,7 miliardi", mentre il governo quantifica altre economie derivanti dal Recovery. Spazio anche all'Italia che scorta navi e jet nelle guerre in corso: contro gli Houthi nel Mar Rosso e contro la Russia nel Baltico. In evidenza anche la stretta social dell'Ue: divieto agli under 13. In prima pagina anche la classifica degli ospedali pediatrici in Europa: il primo è il Bambino Gesù.
- “Nuovi gol, Juve”, così la Gazzetta celebra il netto 5-0 dei bianconeri contro il Nizza in Europa League. Prime reti per Alajbegovic, Woltamade e Celik, con Nico Gonzalez protagonista. Spazio anche al Milan: “Amorim sotto tiro”, ma senza ipotesi di esonero. Riflettori puntati infine sull'appuntamento di domani con Roma-Inter e sulla nuova stagione della Nazionale di Mancini.
- In primo piano la Juventus che travolge il Nizza 5-0 in Europa League e si prende la scena con i suoi nuovi protagonisti: "Sblocco Juve". A segno Alajbegovic, Woltamade e Celik, mentre Nico Gonzalez trascina i bianconeri. In prima pagina anche la sfida Roma-Inter, presentata come un confronto di livello internazionale. Spazio anche al caso Malagò, con l'editoriale di Ivan Zazzaroni, e alle difficoltà del Milan di Amorim. Mentre oggi i primi convocati nell'Italia di Mancini.
- In apertura la Juventus che batte 5-0 il Nizza e inaugura con una goleada il suo percorso europeo. In evidenza Nico Gonzalez, Alajbegovic, Woltemade, Celik e Kolo, con la squadra di Spalletti che mantiene alta l’intensità per tutta la gara. Ottimo esordio anche per Grabara tra i pali. In taglio basso spazio al Torino, alla sfida di domani tra Roma e Inter e al Milan di Amorim: "Faccia a faccia con Cardinale".
- In apertura i mercati, con la Cina in ritirata dai titoli di Stato Usa. Spazio anche al rimbalzao di T bond: "Fed e calo del greggio sostengono le Borse". In evidenza anche il bollo auto: "Tagliato il 30% degli incassi". In prima pagina anche l'Opa Beretta su Sturm Ruger "per salire al 25%". Poi, l'intervista a Giulio Tremonti: "AI, urgenti regole globali valide per Usa e Cina". Spazio infine all'alleanza Ue-Canada con Trump che parla di "un atto ostile", mentre Carney assicura che "insieme siamo più forti".
- In primo piano le "priorità" del governo Meloni: "Due fiducie sul Melonellum e i vitalizi", scrive il quotidiano. Spazio anche al referendum sulla Giustizia, con il Comitato dei Quindici che fa causa al governo: "Non ci ha pagato i 500mila euro". In evidenza ancha la decisione di Crosetto di inviare la Marina italiana contro il blocco Houthi "senza attendere l'Ue". In prima pagina anche le tentate pressioni anti-Lotito su FI: "Parlare a Tajani".
- In apertura le indagini sull'attentato a Modena: "El Koudri è jihadista". Come riporta il Giornale, l'attentatore "un giorno su due cercò online Isis e video degli attacchi in Europa". Spazio anche alla bomba d'acqua su Firenze e gli Uffizi: bagnata un'opera di Caravaggio. In evidenza anche la Marina italiana scortata nel Mar Rosso contro gli Houthi. In prima pagina anche l'editoriale di Tommaso Cerno: "I veri casi psichiatrici".
- "Il luogo del delitto" è il titolo d'apertura del Manifesto sul caso del medico che secondo la Procura di Ravenna sarebbe "al centro di un complotto per non autorizzare l'ingresso dei migranti nei Cpr". Spazio anche al piano di Crosetto contro gli Houthi nel Mar Rosso: il ministro annuncia che "ho deciso di mandare la Marina a protezione delle nostre navi". In evidenza anche l'alleanza Ue-Canada: ira di Trump. Poi, le sanzioni "infernali" di Trump contro Putin.