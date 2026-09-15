Le prime pagine dei quotidiani del 15 settembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio alla guerra in Ucraina con Trump che annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Zelensky si dice pronto a “misure di de-escalation” se Putin farà lo stesso. In primo piano anche lo scontro sull’Ia dopo l'allarme dei colossi Usa. Trump: “Come argine basto io”. Spazio infine alla bufera su “Naza”, il docufilm su Gaza premiato a Venezia: Netanyahu accusa i registi di “incitare l’antisemitismo”
- L’apertura è dedicata al “Nuovo balzo di greggio e gas”. In primo piano la guerra in Ucraina, con “L’annuncio Usa: da Mosca e Kiev stop ai raid sulle raflinerie. Zelensky cauto: la Russia non accetterà l'accordo”. Spazio all’intelligenza artificiale con “Trump: cospirazione contro l'Ia. Pechino: non ci fermeremo” e l’analisi “L’AI, scelte e politica”. In primo piano anche la Bufera su 'Naza', “Il film che scuote Israele”. Spazio infine ai ragazzi feriti a Crans-Montana con “Le cicatrici e il coraggio. I ragazzi di Crans a scuola”.
- L’apertura è dedicata alla politica con “La roulette russa dei poli”. “Conte sfida il Pd nel programma che sarà presentato sabato al raduno del M5S vietate le armi all'Ucraina”. Spazio ai mercati e all’intelligenza artificiale con “Timori sull’IA giù le Borse. Allarme Onu ma la Cina frena”. In primo piano anche “Trump annuncia ‘Tregua energetica’ tra Mosca e Kiev”. Spazio al caso del film Naza con “Netanyahu contro il film Naza. L’Idf apre un’indagine sui registi”.
- L’apertura è dedicata all’Intelligenza artificiale con “Cina e Usa: niente regole sull’AI. Trump insiste: ‘Contro l'hi-tech c'è una cospirazione’” e l’analisi “Non regaliamo il nostro potere a una macchina”. Spazio al ritorno a scuola con “La scuola fragile. Servono lavori urgenti in un edificio su tre”. In primo piano anche la guerra in Ucraina con’“Energia, tregua Kiev-Mosca ma il gas e il petrolio volano”. In taglio basso: “Il Vannacciano in missione alle elezioni russe”.
- L’apertura è dedicata alla tregua energetica con “Trump: tra Mosca e Kiev tregua energetica. Greggio e gas alle stelle”. Spazio ai mercati con “Petrolio & Ai tempesta sui mercati”. In spalla: “Legge elettorale, oggi il sì. Preferenze e firme: le novità”. Spazio ai ragazzi feriti a Crans-Montana con “Crans, ritorno a scuola per i ragazzi feriti. Ventilatori e sedie speciali”. In taglio basso “Spari da una finestra vicino al Vaticano: passante ferita”.
- L’apertura è dedicata ai mercati con “Rally di petrolio e gas, bond Usa oltre il 5%. AI e caro energia spaventano i mercati”. In primo piano “Nigeria, una partenza record per l’Ipo del re del petrolio”. Spazio al fisco con “Cedolare affitti per 1,5 milioni di negozi”. Sul fronte finanziario “Nella partita Mps, in palio Generali, titoli di Stato e risparmio gestito”. In spalla: “L’accordo UE-Mercosur frontiera di crescita”.
- L’apertura è dedicata a Inter e Roma con “Il grande duello”, in vista dello scontro diretto di sabato. In alto spazio alla Juventus con “Spalletti e Juve bonus e peniti”. In primo piano anche il Como con “Il Como non si ferma più. Vola con i gol dei difensori”. Spazio a Sinner e Antonelli con “Jannik, Kimi. Due modi (e mondi) per essere numero 1”.
- In primo piano “Sei di sinistra e ambientalista? A Bologna ti ‘regalano’ casa”, “Appartamenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista. Fdi: ‘Misure da Corea del Nord’. Spazio all’inchiesta: “Il generale ‘Fetecchia’ ai raggi X. I conti che non tornano e i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito”. In primo piano anche “Bugie, minacce e codice rosso. Le tre donne del caso Report”. Spazio infine al caro carburanti con “Borse giù, petrolio su: ecco dove si risparmia per fare il pieno”.
- L’apertura è dedicata alla guerra in Ucraina con “Trump: tregua energetica. Ma Zelensky resta cauto”. Spazio all’intelligenza artificiale con “Pechino va in scia a Donald sull’IA: ‘Troppi allarmi’. Aresu: più regole? È possibile”. In primo piano anche “I ragazzi di Crans tornati al liceo: ‘La nostra rinascita dal dolore’”. Sul fronte politico “Guerini avvisa Conte: ‘Il Pd sarà sempre con l’Ucraina’”. Spazio anche al Vaticano con “Basta austerity. Leone alza la paga ai cardinali”.
- L’apertura è dedicata alla politica con “Meloni butta via Nordio: né ministro né deputato”. In alto spazio al Movimento 5 Stelle con “Conte: no armi e sospetti sul Pd. I dem jr: ‘Disertare dalle guerre’”. Spazio alla guerra in Ucraina con “Ucraina, Trump: ‘Tregua-energia’”. Il Pg fugge in Uk”. Spazio alla scuola con “Aule che crollano, caldo, pochi soldi (e polizze private)”. In prima pagina anche “Ia, dietro l’allarme i colossi temono sul loro oligopolio”.
- L’apertura è dedicata alla guerra in Ucraina con “Il prezzo dell’impunità di Putin”, “Gli attacchi del presidente russo all’Europa sono sempre più sfacciati”. Spazio all’energia con “Alla canna del gas” e al “Pasticcio europeo”, “L’Ue si incaglia ancora una volta sulle sanzioni alla Russia”. Spazio inoltre al caso del film Naza con “Solo Israele fa Naza”. In primo piano anche il caso Ranucci con “Il silenzio dei Ranucci”.
- L’apertura è dedicata al caso Ramy Elgaml con “Dritti al bersaglio”, “Due anni fa il 19enne Ramy Elgaml è morto schiacciato da un’auto dei Carabinieri a Milano. La ricostruzione in 3D: il mezzo fu speronato e abbattuto”. Spazio al Medio Oriente con l’intervista a Farhan “Noi Houthi in guerra contro l’assedio”. Sul fronte energetico “Stretti chiusi, greggio alle stelle”. In prima pagina anche “Il catastrofista va a caccia di sussidi” sull’intelligenza artificiale.
- L’apertura è dedicata all’intelligenza artificiale con “AHI, AI”, “I padroni dell’Ia lanciano l’allarme e chiedono di rallentare. Ma a chi lo chiedono?”. Spazio all’analisi “L’IA ci sta sfuggendo di mano o di tasca?”. In taglio alto spazio alla giustizia con “Sentenze di assoluzione, il ddl Costa è al Senato”. Spazio al caso del film Naza con “I mostri del cinema”.
- L’apertura è dedicata alla guerra e all’energia con “Attacchi Houthi, petrolio alle stelle. Trump: ‘Colpa di Kiev e Mosca’”. In spalla spazio all’”Arabia Saudita nei guai” con “Un patto con il nemico? La solitudine di bin Salman”. Sul fronte dell’intelligenza artificiale “La battaglia infinita tra Ia e democrazia”. Spazio anche al sondaggio sul programma di AfD con “No a disabili e Rai. Cosa piace agli italiani di AfD”. In taglio basso “Armi all’Ucraina, tensione Pd-M5s. I pericoli delle opposte propagande”.