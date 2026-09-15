Le prime pagine dei quotidiani del 15 settembre: la rassegna stampa

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 settembre: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio alla guerra in Ucraina con Trump che annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Zelensky si dice pronto a “misure di de-escalation” se Putin farà lo stesso. In primo piano anche lo scontro sull’Ia dopo l'allarme dei colossi Usa. Trump: “Come argine basto io”. Spazio infine alla bufera su “Naza”, il docufilm su Gaza premiato a Venezia: Netanyahu accusa i registi di “incitare l’antisemitismo”

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