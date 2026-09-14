Processo a clan di Agrigento, 15 condanne e quasi 2 secoli di carcere

La gip del tribunale di Palermo Nicoletta Frasca ha emesso la sentenza nel processo abbreviato su uno dei filoni dell'inchiesta della Dda sui clan di Villaseta e Porto Empedocle ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Quindici condanne per complessivi 189 anni di carcere e due assoluzioni. È la sentenza pronunciata dal gip del tribunale di Palermo Nicoletta Frasca nel processo abbreviato su uno dei filoni dell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sui clan di Villaseta e Porto Empedocle, nell'Agrigentino.

Le condanne più pesanti Le pene più pesanti, 20 anni ciascuno, sono state inflitte a James Burgio, Gaetano Licata e Salvatore Prestia. Condannati inoltre Salvatore Lombardo a 18 anni e 8 mesi, Pietro Capraro a 17 anni e 2 mesi, Simone Sciortino a 15 anni e 8 mesi, Vincenzo Iacono a 12 anni e 10 mesi, Salvatore Carlino a 12 anni e 4 mesi, Stefano Fragapane a 12 anni, Cristian Terrana a 11 anni e 4 mesi, Alessandro Calogero Trupia a 9 anni e 4 mesi, Antonio Crapa a 8 anni e 8 mesi, Agostino Marrali a 6 anni e Andrea Sottile e Antonio Guida a 3 anni ciascuno.