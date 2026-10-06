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San Siro, Tar boccia ricorsi contro vendita stadio a Inter e Milan

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I vari procedimenti sono stati riuniti in un'unica udienza che si è svolta lo scorso 23 giugno: in particolare, quattro sono stati dichiarati inammissibili per ragioni di carattere processuale, mentre uno è stato respinto nel merito

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Via libera per il progetto definitivo del nuovo impianto. Il tribunale amministrativo della Lombardia ha respinto i cinque ricorsi presentanti da associazioni e cittadini che sono stati presentati negli anni, il più vecchio del 2022, contro la vendita dello stadio San Siro e delle aree circostanti da parte del Comune a Inter e Milan. I vari ricorsi sono stati riuniti in un'unica udienza che si è svolta lo scorso 23 giugno: in particolare, quattro sono stati dichiarati inammissibili per ragioni di carattere processuale, mentre uno è stato respinto nel merito. Questo è un passaggio fondamentale per dare un'accelerazione al progetto dei club per la realizzazione del nuovo impianto e il conseguente abbattimento del Meazza.

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