San Siro, stadio venduto a Milan e Inter: oggi la firma del rogito

Verrà firmato oggi il rogito per l'acquisto dello stadio San Siro da parte di Milan e Inter. Dopo 90 anni, lo stadio Meazza, acquisito nel 1935 dal Comune di Milano, cambierà proprietà. Come precisa la Gazzetta dello Sport , le due società dovranno acquisirlo “entro lunedì” perché “il 10 novembre scatterebbe il vincolo architettonico sul secondo anello, che non potrebbe quindi essere abbattuto”. Inter e Milan avranno un prestito di “circa 100 milioni dalle banche” e verseranno la prima rata da “73 milioni al Comune”. Il prezzo di stadio e aree circostanti sarà di “197 milioni”.

Consigliere Fedrighini ricorre al Tar

Nel frattempo, il consigliere comunale milanese del gruppo misto Enrico Fedrighini ha presentato un ricorso al Tar della Lombardia perché venga annullata la delibera approvata dall'aula lo scorso 29 settembre sulla vendita di San Siro. Secondo il consigliere, da sempre contro la vendita dello stadio, sarebbero state lese "le prerogative dei consiglieri comunali tutelate dalla legge e dai regolamenti di funzionamento dell'attività consiliare". Per Fedrighini, c'è stata "un'omessa convocazione di alcune commissioni", fra cui anche quella presieduta dallo stesso consigliere, "che non avevano ancora completato il lavoro istruttorio necessario per esaminare compiutamente la proposta di delibera; e conseguente trasmissione in Consiglio della proposta di delibera nonostante il mancato completamento del lavoro istruttorio, una cosa mai successa in precedenza".

Fedrighini: “Prodotta una lesione dei diritti dei consiglieri”

Inoltre durante la seduta di Consiglio del 29 settembre dopo la trattazione di 18 emendamenti, ci sarebbe stata "l'avvenuta eliminazione di 214 emendamenti presentati e regolarmente ammessi alla discussione, alcuni dei quali di notevole importanza per tutelare l'interesse dell'amministrazione comunale, attraverso un espediente lesivo dei diritti dei consiglieri: l'approvazione di un sub emendamento che ha interamente modificato il dispositivo della delibera, portando la presidenza del consiglio a dichiarare decaduti tutti i 214 emendamenti", rimarca il consigliere. "Questo ulteriore ricorso che grava, d'ora in avanti, sulla vicenda Meazza in aggiunta ad altri ricorsi presentati in varie sedi, riguarda il ruolo dell'istituzione consiliare e dei consiglieri: questa forzatura ha prodotto una lesione dei diritti dei consiglieri che va sanata, altrimenti significa cancellare la funzione Consiglio comunale e dei suoi componenti", conclude Fedrighini.