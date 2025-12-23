Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bolzano, morto dopo una settimana il bambino finito sott'acqua in Val Venosta

Cronaca

L'incidente nella nuova piscina comunale di Curon era avvenuto lunedì 15 dicembre. Il piccolo di 4 anni era stato rianimato sul posto e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti

ascolta articolo

Non ce l’ha fatta il bimbo di quattro anni che lo scorso lunedì era finito sott’acqua nella piscina comunale di Curon, in val Venosta. Il piccolo era stato rianimato sul posto e trasportato d’urgenza dall'elisoccorso Pelikan 3 all'ospedale di Bolzano, dove è deceduto una settimana dopo. Il bimbo, lunedì 15 dicembre, si trovava nell'impianto Curunes, la nuova piscina comunale inaugurata solo poche settimane prima: il suo corpo si trovava già sul fondo quando è stato notato da altri frequentatori della piscina che hanno dato l’allarme. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Il Consiglio comunale di Curon ha appreso la tragica notizia ieri sera durante una seduta e ha ricordato il piccolo con un minuto di silenzio.

Cronaca: Ultime notizie

Morto dopo una settimana il bambino finito sott'acqua in Val Venosta

Cronaca

L'incidente nella nuova piscina comunale di Curon era avvenuto lunedì 15 dicembre. Il piccolo di...

Meteo, allerta maltempo: neve al Nord, piogge al Centro-Sud. Ecco dove

Cronaca

In Italia è di nuovo maltempo: scende la neve al Nord, possibile anche fino a quote collinari e...

Fiamma olimpica Milano Cortina 2026 oggi a Napoli: percorso e tedofori

Cronaca

La fiamma olimpica ha proseguito il suo tour nel Sud Italia, facendo tappa a Paestum e Amalfi tra...

Sondaggio, personaggi più rappresentativi del 2025 sono Trump e Sinner

Cronaca

Il presidente Usa guida la lista delle figure internazionali, seguito da Papa Leone XIV e Zohran...

24 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Gli ultimi sviluppi della guerra tra Russia ed Ucraina, con un'autombomba esplosa a Mosca che ha...

16 foto

Cronaca: i più letti