Morto dopo una settimana il bambino finito sott'acqua in Val Venosta

L'incidente nella nuova piscina comunale di Curon era avvenuto lunedì 15 dicembre. Il piccolo di 4 anni era stato rianimato sul posto e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti

Non ce l’ha fatta il bimbo di quattro anni che lo scorso lunedì era finito sott’acqua nella piscina comunale di Curon, in val Venosta. Il piccolo era stato rianimato sul posto e trasportato d’urgenza dall'elisoccorso Pelikan 3 all'ospedale di Bolzano, dove è deceduto una settimana dopo. Il bimbo, lunedì 15 dicembre, si trovava nell'impianto Curunes, la nuova piscina comunale inaugurata solo poche settimane prima: il suo corpo si trovava già sul fondo quando è stato notato da altri frequentatori della piscina che hanno dato l’allarme. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Il Consiglio comunale di Curon ha appreso la tragica notizia ieri sera durante una seduta e ha ricordato il piccolo con un minuto di silenzio.