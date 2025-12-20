Alto Adige, bambino di 10 anni muore precipitando da una parete

L'incidente si è verificato ieri, quando erano circa le 17, a Laudes, nei pressi di Malles. Il piccolo era in compagnia di un amico e, dopo aver passato del tempo nel parco del paese, ha deciso di scalare una parete di roccia nel bosco che si trova nei pressi. Durante l'arrampicata è scivolato morendo sul colpo

Un bambino di 10 anni ha perso la vita ieri pomeriggio, 19 dicembre, durante un gioco in val Venosta, in Alto Adige. L'incidente si è verificato quando erano circa le 17 ed è successo a Laudes, nei pressi di Malles. Il piccolo era in compagnia di un amico e, dopo aver passato del tempo nel parco del paese, entrambi hanno deciso di scalare una parete di roccia nel bosco che si trova nei pressi. Durante l'arrampicata uno dei due è scivolato ed è precipitato per alcuni metri, morendo sul colpo. L'amico, invece, è stato recuperato dai soccorritori senza gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la guardia di finanza.