Alto Adige, bambino di 10 anni muore precipitando da una parete per gioco

Cronaca
©Ansa

L'incidente si è verificato ieri, quando erano circa le 17, a Laudes, nei pressi di Malles. Il piccolo era in compagnia di un amico e, dopo aver passato del tempo nel parco del paese, ha deciso di scalare una parete di roccia nel bosco che si trova nei pressi. Durante l'arrampicata è scivolato morendo sul colpo

Un bambino di 10 anni ha perso la vita ieri pomeriggio, 19 dicembre,  durante un gioco in val Venosta, in Alto Adige. L'incidente si è verificato quando erano circa le 17 ed è successo a Laudes, nei pressi di Malles. Il piccolo era in compagnia di un amico e, dopo aver passato del tempo nel parco del paese, entrambi hanno deciso di scalare una parete di roccia nel bosco che si trova nei pressi. Durante l'arrampicata uno dei due è scivolato ed è precipitato per alcuni metri, morendo sul colpo. L'amico, invece, è stato recuperato dai soccorritori senza gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la guardia di finanza. 

 

Annullata una festa di Natale

Il bambino che non ha riportato traumi è stato comunque trasportato in elicottero in ospedale per degli accertamenti. Intanto la notizia del tragico incidente ha commosso la zona della valle. I vigili del fuoco volontari di Laudes, intervenuti sul posto per recuperare il bambino morto, hanno deciso di annullare una festa di Natale, in programma questo pomeriggio nella loro caserma.

Un nuovo lutto

La morte del bambino è il secondo lutto per la val Venosta nel giro di poche settimane. Ad ottobre scorso, infatti, un 19enne era morto a Glorenza, colpito da una statua di bronzo, sulla quale stava salendo. La tragedia si era consumata verso le tre di notte. Il giovane, Leon Moser, originario di Tubre, era in compagnia di alcuni amici, quando ha perso la vita dopo essersi arrampicato sulla fontana di piazza Municipio.

