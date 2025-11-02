Valanga sull'Ortles, trovati morti i due dispersi. In tutto 5 vittime

Nonostante il maltempo, i soccorritori hanno recuperato i corpi senza vita di due persone, padre e figlia 17enne, dispersi da ieri sulla Cima Vertana, nel gruppo dell'Ortles. A causa della nebbia, infatti, gli elicotteri non hanno potuto inizialmente portare gli uomini del Soccorso Alpino in quota. La valanga aveva già ucciso tre scialpinisti, tutti di origine tedesca
Sono stati trovati senza vita i due dispersi su cima Vertana, nel gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. Si tratta di due turisti tedeschi, padre e figlia diciassettenne. Il bilancio delle vittime della valanga di ieri, dunque, sale a cinque. La slavina era precipitata sul versante nord della montagna .
Le ricerche nonostante il maltempo
Il maltempo aveva ostacolato, in queste ore, le ricerche dei due alpinisti che erano ancora dispersi da ieri sulla Cima Vertana, in Alto Adige. A causa della nebbia, infatti, gli elicotteri hanno avuto alcune difficoltà a portare gli uomini del Soccorso Alpino in quota. Ma, nonostante le condizioni avverse, i mezzi hanno poi cominciato a elitrasportare le squadre di soccorso, fino a quota 2600 metri circa. Da lì i soccorritori hanno proseguito a piedi. Le speranze di trovare i dispersi vivi erano comunque piuttosto residue, viste le diverse ore trascorse dal momento in cui la valanga ha investito gli scialpinisti. Nella giornata di ieri tre turisti tedeschi erano stati recuperati senza vita dalla neve.
Le tre vittime accertate nella giornata di ieri
Come aveva già comunicato il Soccorso alpino le ricerche sono proseguite in queste prime ore della mattina, nonostante il maltempo, dopo che sono stati elitrasportati in quota 25 tecnici insieme ad unità cinofile da valanga. Le prime tre vittime accertate sono una donna e un uomo di 30 anni e un uomo di 50, tutti di nazionalità tedesca. Secondo una prima ricostruzione, i tre alpinisti sono stati travolti da una slavina di neve e ghiaccio mentre stavano risalendo un canalino lungo la parete nord con piccozza e ramponi.
