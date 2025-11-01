Alto Adige, valanga su Cima Vertana: morti tre alpinisti

Le vittime

Come detto, dunque, sono tre gli scialpinisti ad aver perso la vita dopo essere stati travolti da una valanga sulla Cima Vertana. Secondo quanto emerso, sarebbero tutti di nazionalità tedesca. Il gruppo di escursionisti, in particolare, era formato da cinque persone e stava scalando la parete nord della cima. La tragedia è avvenuta a circa 3.200 metri. L'allarme è partito poco prima delle 16 di oggi dopo che, probabilmente, una slavina si sarebbe staccata da sotto la cima. Sul luogo della tragedia sono arirvati due elicotteri di soccorso, i vigili del fuoco volontari di Solda, il Soccorso alpino di Solda e gli agenti del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Silandro.