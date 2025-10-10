Rigopiano, si apre il processo bis per dieci imputati

Otto anni dopo il disastro si torna in un'aula di tribunale. A Perugia prende il via oggi il processo di appello bis disposto dalla Cassazione dopo l’annullamento della sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d’Appello dell’Aquila ascolta articolo

In un'aula affollata dai parenti delle vittime è cominciato a Perugia il processo d'appello bis per la strage di Rigopiano. I familiari delle 29 persone morte sotto una valanga il 18 gennaio del 2017, indossano quasi tutti magliette con le immagini dei loro cari deceduti. Il processo è stato richiesto dai giudici della Cassazione che lo scorso 3 dicembre hanno parzialmente accolto l'impianto accusatorio della Procura Generale in riforma a quelle che erano state le sentenze di primo e secondo grado. L'appello bis riguarda dieci imputati: sei funzionari della Regione accusati di disastro colposo e quattro persone, tra cui l'ex sindaco di Farindola, accusati di omicidio colposo.

La prevenzione L'elemento nuovo, per questo procedimento, è quello della prevenzione. Secondo i giudici della Cassazione, i funzionari regionali avrebbero dovuto applicare la legge che li obbliga a redigere la carta localizzazione pericolo valanghe. Un documento che, sostengono i giudici, avrebbe potuto scongiurare sicuramente la tragedia, in quanto l'hotel sarebbe stato con ogni probabilità chiuso durante i mesi invernali. Se la carta fosse stata applicata, secondo gli ermellini, l'hotel sarebbe potuto essere classificato come a rischio valanghe, cosa che avrebbe comportato il divieto di accedervi oppure di utilizzare le strutture in esso presenti, "ovvero - scrissero nelle motivazioni della sentenza - ne avrebbe imposto un uso disciplinato (limitato, per esempio, alle stagioni non invernali". "Era tal conclusione possibile? - si chiedono i giudici - Tale conclusione era possibile e anche dovuta".