Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio all’attacco russo contro il treno Kiev-Varsavia, colpito vicino al confine con la Polonia con 206 passeggeri a bordo. Zelensky: “Azione deliberata”. In primo piano anche Schlein, che dalla Festa dell’Unità lancia la sfida a Meloni: “Prima si vota meglio è: siamo pronti”. Spazio anche a Trump, che critica le “forze negative” che vogliono rallentare lo sviluppo dell'Intelligenza artificiale
- L’apertura è dedicata all’attacco russo vicino al confine con la Polonia con il titolo “Guerra ai confini d’Europa” e l’analisi “Perché lo zar frena ancora sulla trattativa”. In taglio alto spazio al tema dell’Intelligenza artificiale con “I timori sull’AI: in 6 mesi può controllare il web. Trump: “Rallentare? No, chi la sviluppa vince””. In spalla le elezioni svedesi con “Svezia, è sfida all’ultima scheda. Ma l’ultradestra perde consensi”. Spazio anche all’incidente sul barchino a Venezia con “Lo scontro in Laguna, il dramma degli sposini”.
- L’apertura è dedicata alla politica italiana con “Schlein sfida Meloni” alla Festa dell’Unità. In spalla la guerra in Ucraina con “L’avvertimento dei russi sfiorato il treno degli europei”. Spazio alle elezioni svedesi con “In Svezia si ferma l’onda nera socialdemocratici primo partito”. Al centro della pagina il tema dell’intelligenza artificiale con “Trump: ‘Forze negative frenano l’IA’. ChatGpt rinuncia alla quotazione in Borsa”. Tra gli altri titoli “Il debutto di Le Pen nella corsa all’Eliseo: ‘Prima i francesi’”.
- Il titolo principale è sulla guerra in Ucraina: “Guerra sul confine dell’Europa”. Spazio all’intelligenza artificiale con “Trump: ‘Nessuno fermi l’intelligenza artificiale’. Rivolta in Silicon Valley”. In spalla la politica italiana con “Bonus casa e stipendi il piano di Giorgetti. Schlein: siamo pronti votiamo al più presto”. Spazio allo sport con “Cannibale Kimi è il re di Madrid” e “Doppia rimonta poi Juve beffata”. In taglio basso: “I ragazzi che salvano i bus dalla discarica”.
- L’apertura è dedicata alla guerra in Ucraina con “Attacco russo al treno al confine polacco. Paura per i delegati Ue”. Spazio al tema dell’intelligenza artificiale con “Il futuro dell’IA” e “Web e guerra, allarme sui modelli. Trump a Big tech: ‘Non fermatevi’”. Spazio anche alle elezioni svedesi con “Svezia: i socialdemocratici fermano l’onda nera”. In primo piano anche lo sport con “Roma, prova di forza” e “Cragnotti: laziali tornate”.
- L’apertura è dedicata alla scuola con “Istruzione. Una scuola su tre è da ristrutturare. La spinta del Pnrr”. In taglio centrale: “Casa, 100 giorni per i lavori last minute”. Spazio anche all’ambiente con “La guerra che uccide l’ambiente: dalle sostanze tossiche ai gas serra”. Tra gli altri titoli “In fuorigioco le etichette green troppo generiche e non dimostrate”. In spalla “Traffico aereo, l’Italia traina l’estate con 5mila voli al giorno” e “Immigrati, nella Ue crescono i permessi: 3,8 milioni nel 2025”.
- L’apertura è dedicata alla Formula 1 con “Fuga Kimi”, dedicato alla vittoria di Antonelli “anche a Madrid”. A completare il titolo “Trionfo con vista mondiale”. In taglio alto spazio alla Serie A con “Follia Juve”. In spalla “Testa tosta”, dedicato a Inter e Roma. Spazio anche al Como con “Paz e Baturina non riposano. Como sul sicuro”.
- L’apertura è dedicata al caso El Koudri con “El Koudri e la jihad: ‘Voglio vendetta’. E la sinistra si spacca”. In taglio alto spazio al caso Ranucci-Lavitola con “La rivelazione di Lady Lavitola: ‘Soldi a Ranucci, ecco le prove’”. Sul tema dell’intelligenza artificiale il titolo è “IA, Trump tira dritto: ‘Altrimenti la Cina ci batte’”. Spazio anche alla politica con “Azzardo Conte: per blindare Onorato rischia il ritorno di Grillo (contro i 5s)”. Spazio alle elezioni svedesi con “In Svezia vanno al governo i socialisti anti immigrati”.
- L’apertura è dedicata alla guerra in Ucraina con “Raid russo al confine polacco. Paura per i consiglieri europei”. In primo piano l’intelligenza artificiale con “Chi teme lo sviluppo dell’IA? Trump alle big-tech: ‘Avanti’”. Sulla politica italiana: “Schlein accelera: ‘Pronti al voto. E sulle primarie: vinco, siamo il Pd’”. Spazio alla camera ardente di Bonino con “In coda per Bonino Monsignor Paglia: ‘Era una sorella’”. In taglio basso: “Manovra, Giorgetti indica le priorità: ‘Meno tasse al ceto medio, bonus da rivedere e aiuti ai giovani’”.
- L’apertura è dedicata al confronto nel centrosinistra e alle parole di Conte alla festa del Fatto: “Conte a Schlein: ‘Chiunque vinca, basta armi all’Ucraina’”. In alto spazio al caso Ranucci con “Ranucci: ‘Non entro in politica, la battaglia sarà in Rai su Report’”. Sul fronte economico spazio a “I dolori di Del Vecchio jr.: affari, pochi utili e debiti”. Tra gli altri temi “Crosetto punisce Vannacci: 12 mesi di ‘sospensione’” e “L’inferno di Gaza: 2 mln di persone chiuse in 125 kmq”.
- L’apertura è dedicata alla guerra in Ucraina con “La guerra sotto soglia”, “Sabotaggi, droni, cyberattacchi e guerra psicologica. Carlo Masala aggiorna lo scenario del suo saggio "Se la Russia attacca l'occidente": così Mosca vuole mettere alla prova la Nato”. In taglio alto spazio alla politica con “Idee non negoziabili per un campo largo antipopulista”. Sul ddl Antisemitismo “Quel gran pezzo di sinistra che non vota il ddl Antisemitismo”. Spazio all’intelligenza artificiale con “La canna pensante di Pascal e il potere sovrumano dell’AI”.
- L’apertura è dedicata alle parole di Schlein alla Festa dell’Unità e all’inizio della sua campagna “‘Vinco le primarie e batto Meloni’. Schlein ora sfida Conte e la destra”. In spalla spazio al commento “Il fantasma larghe intese e l’incognita Vannacci”. In primo piano anche “Più solidità e meno ritardi. Così l’Ue può evitare un’altra Ceuta”. Sulla politica americana spazio a “Midterm da paura. L’ombra dell’Ice sulle urne Usa”. In taglio basso “Le pressioni di Lavitola a Ranucci dopo la bomba”.
- In apertura “Tasse, bonus e casa: il piano del governo”, Giorgetti lancia la flat tax per i giovani. E si studia un nuovo ecobonus". Al centro della pagina spazio a “Dietro la svolta sul caso Ranucci l’altra amante brasiliana di Lavitola”. Sulla politica il titolo è “Conte sfascia il Campo largo sull’Ucraina”.
Sul tema dell’intelligenza artificiale spazio a “Ora l’intelligenza artificiale fa paura. Ma Trump: non possiamo fermarci”.
- In apertura l’intelligenza artificiale con “Allarme IA, ma Trump: ‘Avanti’”. In taglio alto: “Uccide la suocera di 96 anni: ‘Non ne potevo più’”. Spazio alla tragedia in laguna con il titolo “Morto Sean, giallo su Gabriella. Ancora ricerche: non si trova”. In alto spazio allo sport con “La Juve cade con il Sassuolo. Napoli a fatica sul Bologna”. In spalla l'intervista al direttore della Mostra di Venezia:"Barbera: 'Lido più caro di Cannes Italia zero titoli? Il problema c'e'".
- In apertura la guerra in Ucraina con il titolo “Mosca, attacco a un treno ai confini con la Polonia”. In taglio alto spazio alla serie A e al Napoli con “Ricominciamo!”. Sul tema dell’intelligenza artificiale spazio a “Trump sull’Ia: nessun freno allo sviluppo”. Sulle elezioni svedesi: “Voto in Svezia, testa a testa per il governo”. In alto spazio anche a “Ilary, il secondo sì In Costiera le nozze vip di Blasi con Bastian Muller”.
- L’apertura è dedicata alla Formula 1 con “Real Kimi”, “Il mago dei sorpassi”, “Dominio Antonelli: a Madrid l’ottava meraviglia”. Antonelli “trionfa davanti a Verstappen e Norris: ‘Un altro weekend incredibile, ma stavolta avrebbe meritato Lando’. In taglio basso spazio alla serie A e alla Juventus con “Non è da Juve”, “Battuta al 94’”, “Rimonta per due volte poi perde col Sassuolo”.
- L’apertura è dedicata alla Juventus con “Lucio fai qualcosa!”, “Juve, folle ko al 94’ col Sassuolo dopo la doppia rimonta di Zhegrova”. In taglio alto spazio alla Formula 1 con “Kimi col Mondiale”. In taglio basso spazio al Napoli con “Allegri riparte. Inter e Como, che occasioni”. Sul Torino il titolo è “Guai Toro. Con la Roma è emergenza attacco”.