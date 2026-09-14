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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 settembre: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio all’attacco russo contro il treno Kiev-Varsavia, colpito vicino al confine con la Polonia con 206 passeggeri a bordo. Zelensky: “Azione deliberata”. In primo piano anche Schlein, che dalla Festa dell’Unità lancia la sfida a Meloni: “Prima si vota meglio è: siamo pronti”. Spazio anche a Trump, che critica le “forze negative” che vogliono rallentare lo sviluppo dell'Intelligenza artificiale

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