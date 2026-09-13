Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Torino, 83enne aggredita dal marito: è in gravi condizioni

Cronaca
©Ansa

È successo a Lanzo Torinese in una casa in via Frasca. L'uomo si è poi presentato spontaneamente ai carabinieri. Nell'appartamento sono intervenuti gli operatori del servizio di soccorso 118

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Una donna di 83 anni è stata aggredita in casa dal marito 87enne e ora è stata ricoverata in gravi condizioni. È successo a Lanzo Torinese (Torino) in una casa in via Frasca. L'uomo si è poi presentato spontaneamente ai carabinieri. Nell'appartamento sono intervenuti gli operatori del servizio di soccorso 118. L'anziana aveva ferite alla testa e al volto. Dopo essere stata intubata, è stata trasportata con l'elicottero, in codice rosso, all'ospedale Molinette di Torino. 

Cronaca: Ultime notizie

Torino, 83enne aggredita dal marito: è in gravi condizioni

Cronaca

È successo a Lanzo Torinese in una casa in via Frasca. L'uomo si è poi presentato spontaneamente...

Morte avvelenate, prof amica di Gianni Di Vita sentita per quasi 4 ore

Cronaca

Un fine settimana di lavoro senza sosta negli uffici della Questura di Campobasso sul caso...

Emma Bonino, aperta in Campidoglio la camera ardente. FOTO

Cronaca

Il feretro è arrivato in Campidoglio ed è stato accolto dal picchetto d’onore. La camera ardente...

10 foto

Emma Bonino, oggi e domani la camera ardente in Campidoglio

Cronaca

La Protomoteca è aperta a tutti i cittadini oggi, domenica 13 settembre, dalle 12 alle 19, e...

Roma, grave incidente frontale a Morlupo: muore una donna

Cronaca

L'altro conducente è stato portato in ospedale in codice rosso. Sul posto i carabinieri...

Cronaca: i più letti