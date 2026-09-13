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Venezia, scontro tra barche: grave un uomo, dispersa la moglie. Ricerche in corso

Cronaca
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Il 25enne è ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove è stato operato per un trauma cranico. Lei è dispersa in Laguna dopo l’incidente tra il loro barchino e un taxi. Il conducente del taxi è stato sottoposto agli accertamenti 

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Non si fermano le ricerche di Gabriella Querino, la 26enne brasiliana dispersa nella laguna di Venezia da quando, all'alba di ieri, il barchino su cui viaggiava insieme al marito si è scontrato con un taxi nel canale Tessera. Confermate le generalità delle persone coinvolte, rese note da Gazzettino e Nuova Venezia. 

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Michieli e Querino si sono sposati tre mesi fa

Sean Michieli, 25 anni, è in condizioni gravissime, ricoverato in un letto dell’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove è stato operato per il trauma cranico subito nell'incidente. Della moglie, Gabriella Elorriga Querino Ferreira, 26 anni, non c'è traccia: gli inquirenti danno per scontato che fosse sulla barca con lui al momento dell'impatto. I due si sono sposati tre mesi fa. Sul posto carabinieri e Vigili del fuoco per le ricerche, con i sommozzatori e l'impiego di moto d'acqua a supporto. Il conducente del taxi è stato sottoposto agli accertamenti di rito, per ricostruire la dinamica dello schianto. 

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