Il 25enne è ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove è stato operato per un trauma cranico. Lei è dispersa in Laguna dopo l’incidente tra il loro barchino e un taxi. Il conducente del taxi è stato sottoposto agli accertamenti

Michieli e Querino si sono sposati tre mesi fa

Sean Michieli, 25 anni, è in condizioni gravissime, ricoverato in un letto dell’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove è stato operato per il trauma cranico subito nell'incidente. Della moglie, Gabriella Elorriga Querino Ferreira, 26 anni, non c'è traccia: gli inquirenti danno per scontato che fosse sulla barca con lui al momento dell'impatto. I due si sono sposati tre mesi fa. Sul posto carabinieri e Vigili del fuoco per le ricerche, con i sommozzatori e l'impiego di moto d'acqua a supporto. Il conducente del taxi è stato sottoposto agli accertamenti di rito, per ricostruire la dinamica dello schianto.