Il 25enne è ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove è stato operato per un trauma cranico. Lei è dispersa in Laguna dopo l’incidente tra il loro barchino e un taxi. Il conducente del taxi è stato sottoposto agli accertamenti
Non si fermano le ricerche di Gabriella Querino, la 26enne brasiliana dispersa nella laguna di Venezia da quando, all'alba di ieri, il barchino su cui viaggiava insieme al marito si è scontrato con un taxi nel canale Tessera. Confermate le generalità delle persone coinvolte, rese note da Gazzettino e Nuova Venezia.
Michieli e Querino si sono sposati tre mesi fa
Sean Michieli, 25 anni, è in condizioni gravissime, ricoverato in un letto dell’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove è stato operato per il trauma cranico subito nell'incidente. Della moglie, Gabriella Elorriga Querino Ferreira, 26 anni, non c'è traccia: gli inquirenti danno per scontato che fosse sulla barca con lui al momento dell'impatto. I due si sono sposati tre mesi fa. Sul posto carabinieri e Vigili del fuoco per le ricerche, con i sommozzatori e l'impiego di moto d'acqua a supporto. Il conducente del taxi è stato sottoposto agli accertamenti di rito, per ricostruire la dinamica dello schianto.