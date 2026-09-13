Rimini, turista tedesca di 17 anni denuncia una violenza sessuale

La 17enne, in vacanza a Rimini con alcuni connazionali, si sarebbe allontanata da una discoteca con un 27enne turco. La ragazza ha riferito una totale amnesia su quanto accaduto. Il giovane è stato identificato e interrogato dalla polizia. Gli inquirenti verificano anche l’ipotesi della somministrazione di sostanze stupefacenti

Una turista tedesca di 17 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale dopo una serata trascorsa in discoteca venerdì notte a Rimini con alcuni amici. La ragazza, in vacanza con un gruppo di connazionali, si sarebbe allontanata dal locale con un 27enne di nazionalità turca. Sabato mattina è rientrata in albergo in stato confusionale e senza ricordare quanto accaduto nelle ore precedenti. Ha quindi chiesto agli amici di essere accompagnata in ospedale. La vicenda è riportata dalle edizioni riminesi del Resto del Carlino e del Corriere di Romagna.

La ricostruzione dei fatti

Venerdì notte la 17enne era andata a ballare in discoteca con alcuni amici e connazionali. Secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori, si sarebbe allontanata dal locale con un 27enne di nazionalità turca conosciuto nel locale, dopodiché gli amici l’avrebbero persa di vista. La mattina successiva la ragazza è rientrata in camera in evidente stato confusionale e senza ricordare quanto accaduto durante la notte. “Forse sono stata violentata”, avrebbe detto agli amici, chiedendo di essere accompagnata in ospedale. Al pronto soccorso, la ragazza non è riuscita a ricostruire quanto accaduto. Ha riferito di aver bevuto ed è stata sottoposta a visita medica e al protocollo antiviolenza. È quindi scattata la segnalazione alla polizia di Stato.



Le indagini della squadra mobile



La squadra mobile è riuscita a risalire all'identità del giovane turco, un turista che alloggia nello stesso albergo del gruppo di turisti tedeschi. Nella sua camera sono state effettuate perquisizioni e la polizia ha sequestrato alcuni oggetti personali e il cellulare. Gli inquirenti stanno verificando anche l’ipotesi che alla 17enne possano essere state somministrate sostanze stupefacenti, vista la totale amnesia riferita sulla serata. Il 27enne è stato interrogato e ha negato di aver usato violenza sulla ragazza.