Roma, sequestrata e stuprata in casa in pieno centro: un arresto

La violenza in un'abitazione nel rione Monti. Il 32enne arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere, emessa dal gip, è accusato di sequestro, violenza sessuale e rapina ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Stava tornando nella sua casa nel cuore di Roma quando si è vista piombare alle spalle uno sconosciuto. L'uomo l'ha bloccata, l'ha costretta ad aprire la porta di casa e lì ha abusato sessualmente di lei, per poi scappare portandosi via gioielli e orologi. È il dramma accaduto, nel centralissimo rione Monti, a una donna di 56 anni e per il quale è stato arrestato un 32enne di origini congolesi. Ma c'è un altro episodio di violenza di genere emerso nelle ultime ore, sempre a Roma, stavolta nel quartiere Ponte Milvio. Qui un uomo, che dopo mesi di persecuzioni portava già il braccialetto elettronico, se l'è tolto e ha dato fuoco al negozio dove lavorava la sua ex compagna. Due vicende che scuotono la Capitale e restituiscono il volto di una città dove la paura si consuma spesso tra le mura di casa o sul posto di lavoro.

L'irruzione in casa in piena notte La prima è accaduta la notte del 5 luglio, quando la vittima si è ritrovata sola con il suo aggressore nell'androne di casa. Soccorsa subito dopo dal personale sanitario, la donna è stata portata in ospedale. Nel frattempo i carabinieri della stazione Quirinale hanno dovuto ricostruire ogni passaggio di quella notte. Gli inquirenti hanno effettuato rilievi tecnici sulla scena, analizzato campioni biologici e visionato più volte i filmati delle telecamere della zona, oltre ad ascoltare chi in quella notte di luglio potesse aver visto qualcosa. Un lavoro che alla fine ha portato dritto a un 32enne di origini congolesi. Quando i carabinieri lo hanno rintracciato e fermato, hanno anche perquisito la sua abitazione: lì, tra le sue cose, sono spuntati fuori parte dei gioielli e degli orologi rubati alla vittima quella notte. Per lui il gip ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, e ora l'uomo si trova nel carcere di Rebibbia.

