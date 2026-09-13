Cagliari, incidente con lo scooter: muore 17enne , ferito un 15enne

Tragedia nella notte alle porte di Serramanna, nel sud della Sardegna. Un giovane di 17 anni, Federico Chia, è morto in un incidente stradale in sella a uno scooter con un amico di 15 anni che è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di risalire alle cause dell’incidente.

Lutto in paese, il sindaco ai giovani: "Aggrappatevi alla vita"

Annullati il festival Strangius e tutte le iniziative pubbliche. "Sgomenti e profondamente addolorati per quanto accaduto questa notte - scrive in un post su Facebook il sindaco di Serramanna Gabriele Littera - Una vita di appena diciassette anni è stata spezzata. Un altro giovanissimo, di soli quindici anni, sta combattendo e a lui rivolgiamo tutta la nostra speranza, affinché possa superare questo momento drammatico. Siamo vicini con tutto il cuore ai genitori, ai familiari e agli amici, ai compagni di scuola e a tutti coloro che oggi sono travolti dal dolore. Ai nostri ragazzi voglio dire: aggrappatevi alla vita. Custoditela, proteggetela, non abbiate paura di chiedere aiuto e sostenetevi gli uni con gli altri. La vita, la nostra unica vita, è un bene immenso e fragile, e ciascuno di voi è prezioso per tutta la nostra comunità: non dovete andarvene!".